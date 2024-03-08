ارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى "30 ألفاً و878 شهيداً"، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع الجمعة.

وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم 154من الحرب بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفاً و878 شهيداً و72 ألفاً و402 إصابة" منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 78 شهيداً و104 إصابات، خلال الساعات الـ24 الماضية".

وشددت الوزارة على أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

وأشارت إلى أن "72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء".

ومعظم الشهداء والمصابين أطفال ونساء، بجانب ما خلفته الحرب من دمار هائل بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة".

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) استشهاد أكثر من 20 مواطناً الجمعة، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين وسط قطاع غزة وجنوبه.

وأكدت استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في منطقة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوباً، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم وجرح آخرين، بعضهم إصاباتهم خطيرة.

شهداء بإنزال مساعدات

أفاد مسؤول في قسم العناية والطوارئ في مستشفى الشفاء أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 10 آخرون الجمعة، إثر سقوط صناديق مساعدات ألقتها طائرات على قطاع غزة.

من جهته، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل "ارتقاء 5 شهداء وعدد من الإصابات نتيجة إسقاط طائرات مدنية لمساعدات بشكل خاطئ إذ سقطت على رؤوس ومنازل المواطنين شمال غرب مدينة غزة ظهر هذا اليوم الجمعة".

وأورد مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان: "أوقعت عملية الإنزال الجوي العشوائية للمساعدات اليوم 5 شهداء وعدة إصابات، رغم تأكيدنا المسبق أن هذه العمليات غير مجدية وليست هي الطريقة المثلى لإدخال المساعدات".

وطالب المكتب بفتح المعابر البرية لإدخال آلاف أطنان المساعدات بشكل فوري وعاجل منعاً لتعمُّق المجاعة في قطاع غزة وخاصة في محافظتي غزة والشمال.

الأمم المتحدة تحذر

وفي السياق، أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاغوبال أن الدمار في قطاع غزة غير مسبوق وطال 70% من المنازل وأن ما يحدث يرقى إلى إبادة جماعية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في الجلسة 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

وشدد راجاغوبال أن الدمار في غزة "غير مسبوق" مقارنة بالصراعات الأخيرة الأخرى التي تشمل حلب بسوريا، وماريوبول في أوكرانيا ومدن مدمرة أخرى في التاريخ.

وأشار إلى أن 70% من المنازل في عموم غزة تدمرت، و80 % في شمال غزة، فضلًا عن تدمير كامل البنية التحتية المدنية.

ومن جانبها حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن أي هجوم بري تشنه إسرائيل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة من شأنه أن يتسبب بخسائر فادحة في الأرواح ويزيد خطر وقوع مزيد من الجرائم الوحشية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها متحدث المفوضية جيرمي لورانس الجمعة، في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

لا بديل عن البر

وفي سياق متصل، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المجتمع الدولي عليه التركيز على تقديم مساعدات واسعة النطاق إلى قطاع غزة الفلسطيني عن طريق البر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخميس، وعلق فيه على خطة الولايات المتحدة لإنشاء ميناء على ساحل غزة من أجل إيصال المساعدات العاجلة عن طريق البحر.

وبدورها، قالت منسّقة الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية في غزة سيغريد كاغ، إنّ إرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني عن طريق إلقائها من الجو أو إيصالها عبر البحر لا يمكن أن يشكل "بديلاً" عن إيصالها برّاً.