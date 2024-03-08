أصيب 7 جنود إسرائيليين، الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة في مستوطنة "حومش" شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح جيش الاحتلال، في منشور عبر منصة إكس خلال العمليات التي أجرتها قواته "بالقرب من قرية سيلة الظهر في شمالي الضفة، في وقت سابق من هذا اليوم (الجمعة)، ونتيجة انفجار عبوة ناسفة في المنطقة، أصيب 3 جنود بجروح متوسطة و4 جنود آخرين بجروح طفيفة".

وأردف: "جرى إجلاء المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

وقالت القناة 7 الإسرائيلية إن تحقيقاً أولياً يشير إلى أن مسلحين أطلقوا النار على قوات الجيش، وبعد وقت قصير فجّروا عبوة ناسفة.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمشّط موقع العملية في حومش بحثاً عن المنفذين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق بأن العملية التي وقعت بين نابلس وجنين أسفرت عن إصابة 4 جنود، بينما نقل اثنان منهم بمروحية عسكرية إلى المستشفى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "أطلق مسلحان النار على نقطة عسكرية في حومش ولاذا بالفرار".

وأضافت الهيئة الرسمية أنه "في أثناء مطاردتهما (لمطلقي النار) أصيب اثنان بانفجار عبوة ناسفة".

وأردفت: "تشير المعلومات الأولية إلى أن مسلحين أطلقا نحو 30 رصاصة على النقطة العسكرية ورد الجنود بإطلاق النار".

وفي وقت سابق، قالت القناة 12 الإسرائيلية بأن عملية مزدوجة شملت إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي وتفجير عبوة ناسفة لحظة تجمع الجنود وقعت في محيط مستوطنة حومش وهو ما أسفر عن إصابة شخصين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق إعلام عبري، تمشيط موقع العملية بحثاً عن المنفذين.

ومنذ شنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ازدادت التوترات في الضفة الغربية المحتلة، إذ كثّف عملياته العسكرية وزاد اقتحاماته ودهمه للمدن والبلدات والمخيمات، ما أسفر عن استشهاد 425 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و650 بحسب مصادر فلسطينية رسمية.