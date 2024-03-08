قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن مجرد الوقوف إلى جانب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو "عقوبة ثقيلة وعار كبير".

ودعا أردوغان في كلمة خلال مؤتمر وقف الشباب التركي بمدينة إسطنبول، الإنسانية إلى التحرك بشكل موحد ضد سياسة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.

ووصف الرئيس التركي حكومة نتنياهو بأنها "مجرمة وجبانة"، مضيفاً: "الحكومة الإسرائيلية جبانة مثل الظالمين الكبار، إذ تذبح الأطفال والنساء باسم الصهيونية وتضطهد الأبرياء الذين ليس لديهم وسيلة للدفاع عن أنفسهم".

وقال الرئيس التركي: "لا بدّ من محاكمة الحكومة الإسرائيلية ورئيسها المجرم نتنياهو على جرائمهم" مؤكداً أن "العالم يغمض عينيه عن جرائم الحكومة الإسرائيلية في غزة".

وأضاف: " أمريكا والدول الأوروبية التي شجعت ودعمت إسرائيل دخلت التاريخ باعتبارها حماة لقتلة النساء والأطفال".

إلى ذلك، قال أردوغان إن حركة حماس "ليست تنظيماً إرهابياً كما تدّعي إسرائيل وإنما حركة مقاومة".

وأردف: "لا تعيروا أبداً أي اهتمام لمؤيدي إسرائيل الذين يفترون من دون خجل على حماس بوصفها منظمة إرهابية رغم ممارستهم السياسة في تركيا".

وذكر أن الظلم الذي تتعرض له غزة "تجاوز مرحلة التغيير باللسان فضلاً عن البغض بالقلب".

ولفت إلى أن تركيا تتباحث مع الأطراف كافة "لضمان تحقيق الوحدة بين أشقائنا الفلسطينيين".

وأضاف: "نقف إلى جانب الفلسطينيين وحقوقهم، وسنواصل إرسال المساعدات إليهم"، وتابع: "نبذل قصارى جهدنا لإنهاء المذبحة في غزة والظلم في فلسطين دون الرضوخ لأي تهديد".