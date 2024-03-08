سياسة
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هيئة بريطانية: انفجاران قرب سفينة قبالة سواحل عدن
أصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بياناً أفاد بوقوع انفجارين قرب سفينة قبالة سواحل عدن اليمنية، مطالباً السفن المبحرة في المنطقة إلى "توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة".
هيئة بريطانية: انفجاران قرب سفينة قبالة سواحل عدن
بريطانيا تعلن وقوع انفجارين قرب سفينة قبالة سواحل عدن اليمنية / صورة: AFP
8 مارس 2024

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، عن حادثة على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب شرق مدينة عدن اليمنية.

وأفادت الهيئة، في بيان على منصة إكس: "بلغنا تقرير عن حادثة على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب شرق عدن اليمنية"، دون تفاصيل أكثر.

وطالبت الهيئة البريطانية، السفن المبحرة في المنطقة إلى "توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة".

وأوضحت الهيئة أن السلطات المختصة فتحت تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث.

ومنذ أشهر، تعلن الهيئة البريطانية عن هجمات تستهدف السفن التجارية العابرة عبر القرن الإفريقي والبحر الأحمر، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة نتيجة استهداف الولايات المتحدة وبريطانيا "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها ضد سفن في البحر الأحمر، تقول إنها "مرتبطة بإسرائيل".

و"تضامناً مع غزة" التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلباً في حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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