سياسة
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فرنسا.. مظاهرة بيوم المرأة العالمي تتحول إلى شجار بين مؤيدي فلسطين وإسرائيل
اندلع، الجمعة، شجار بين مؤيدين لفلسطين وإسرائيل خلال مظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
فرنسا.. مظاهرة بيوم المرأة العالمي تتحول إلى شجار بين مؤيدي فلسطين وإسرائيل
مظاهرة بمناسبة يوم المرأة العالمي في باريس / صورة: AFP
8 مارس 2024

تحوّلت مظاهرة داعمة لحقوق المرأة في يومها العالمي بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى شجار بين مؤيدين لفلسطين وإسرائيل.

ونُظمت المظاهرة، الجمعة، بدعوة من جمعيات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، شارك فيها مؤيدون للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وشهدت المظاهرة اندلاع شجار بين الجماعة الداعمة لإسرائيل وتتكون أغلبيتها من رجال، والجماعة الداعمة لفلسطين وتتشكل أغلبيتها من نساء.

وحاول المؤيدون الإسرائيليون توجيه لكمات للجماعة الأخرى، كما استخدموا بخاخات الفلفل ضدهم، في حين حاول مؤيدو فلسطين التصدي لهم وإبعادهم، وسط هتافات من الجانبين.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وأفاد تقرير لهيئة الأمم المتحدة أن نحو 9 آلاف امرأة فلسطينية استُشهدت على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ اندلاع الحرب على القطاع، بينما تفيد التقارير بأن كثيراً من النساء لقين مصرعهن وما زلن تحت الأنقاض.

وتتعرض الحوامل والمرضعات في القطاع لمخاطر صحية وسوء تغذية، بينما لا تستطيع النساء الأكبر سنّاً الوصول إلى أماكن توزيع الغذاء بسبب وضعهن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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