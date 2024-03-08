سياسة
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إثر لقائه بزيلينسكي.. أردوغان: مستعدون لاستضافة قمة سلام تشارك فيها روسيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده مستعدة لاستضافة قمة للسلام تشارك فيها روسيا إلى جانب أوكرانيا. بينما أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه لدعم تركيا سيادة بلاده ووحدة أراضيها.
إثر لقائه بزيلينسكي.. أردوغان: مستعدون لاستضافة قمة سلام تشارك فيها روسيا
لقاء صحفي مشترك بين الرئيس أردوغان ونظيره الأوكراني / صورة: AA
8 مارس 2024

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن استعداد بلاده لاستضافة قمة للسلام تشارك فيها روسيا إلى جانب أوكرانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب لقائهما في قصر دولمة بهجة بمدينة إسطنبول، مساء الجمعة.

وأبدى الرئيس التركي استعداد بلاده لتقديم دعم قوي من أجل إعادة الإعمار في أوكرانيا.

واتفق الرئيسان، بحسب أردوغان، على العمل من أجل تحقيق هدف الوصول إلى 10 مليارات دولار في حجم التجارة.

وقال الرئيس أردوغان إن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وأوكرانيا حيز التنفيذ بأقرب وقت، سيضفي زخماً جديداً لعلاقاتهما الثنائية.

كما بحث الرئيسان خلال لقائهما، المسائل المتعلقة بممرات التصدير وأمن الملاحة في البحر الأسود.

وأعرب الرئيس أردوغان عن تمنياته بالسلامة لأوكرانيا واليونان إثر هجوم صاروخي على مكان قريب من موكب زعيميهما زيلينسكي وكيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زيارتهما لأوديسا.

من جانبه، قال زيلينسكي: "أشكر الرئيس أردوغان والشعب التركي على دعمهم سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها".

وأشار إلى أن بلاده حققت "نتائج إنسانية مهمة" في خضم الحرب الدائرة مع روسيا، بفضل جهود تركيا.

كما عبر عن امتنانه للرئيس أردوغان "لأنه لم يغير رأيه أبداً" بشأن وحدة أراضي أوكرانيا.

وفي يوليو/تموز 2022 وقّعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقاً لاستئناف صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية.

ومددت الاتفاقية 3 مرات، إذ سهلت نقل أطنان من الحبوب والمواد الغذائية، لكن موسكو أعلنت في يوليو/تموز الماضي انسحابها من الاتفاقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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