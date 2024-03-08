جددت حركة حماس، الجمعة، رفضها مزاعم أممية بارتكاب عناصرها "انتهاكات جنسية" خلال أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مطالبة بتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق.

والثلاثاء، رفضت حماس بياناً صحفياً صادراً عن مكتب المبعوثة الأممية الخاصة للعنف الجنسي في مناطق النزاع، براميلا باتن، بأن فريقاً أممياً زار إسرائيل والضفة الغربية المحتلة "وجد أسباباً معقولة للاعتقاد بأن عنفاً جنسياً مرتبطاً بالصراع وقع في عدة مواقع في أثناء هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وقالت الحركة في بيان الجمعة لعضو مكتبها السياسي بغزة، باسم نعيم: "نؤكد مرة أخرى استهجاننا الشديد للتقرير الصادر عن السيدة براميلا باتن، المبعوث الخاص الأممي للعنف الجنسي في مناطق النزاع؛ حول الادعاءات والمزاعم بوقوع حوادث عنف جنسي خلال أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول من فلسطينيين".

وأشارت إلى أن التقرير "جاء بعد محاولات صهيونية فاشلة لإثبات تلك التهم الباطلة، التي تؤكّد أن لا أساس لها من الصحة، وتستند إلى قصص مفبركة من عناصر معروفة بارتباطها بالمؤسسة الأمنية الصهيونية".

وأوضح البيان، أن "باتن، نفسها تؤكد أنها لم تجرِ تحقيقاً مهنياً، ولكنها كانت في مهمة جمع معلومات واستقصاء".

وأبدت الحركة استغرابها الشديد من أن "باتن، أصدرت تقريرها بعد أن استمعت لطرف واحد فقط وأهملت الاستماع لمئات من النساء اللاتي تعرضن للتحرش والعنف الجنسي داخل سجون الاحتلال وخارجها، وخاصة من اعتقلن من غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول".

وقالت حماس إن المقررة الأممية "أهملت تقريراً مهنياً مفصلاً، استلمته من مؤسسات نسوية فلسطينية في رام الله، حول الانتهاكات الصهيونية ضد النساء الفلسطينيات، بما فيه العنف الجنسي".

وجددت الحركة رفضها للتقرير الذي وصفته بأنه "غير مهني ومنحاز، ولا سيما في هذا التوقيت الحساس الذي ما زالت تتعرض فيه مئات النساء الفلسطينيات للعنف بأشكاله كافة في سجون العدو، بما فيه العنف الجنسي".

ودعت حماس، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في كل الأحداث يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما فيها العنف ضد النساء"، مؤكدة استعدادها "الكامل" للتعاون مع اللجنة و"احترام مخرجاتها".

ويشن جيش الاحتلال حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب كارثة إنسانية غير مسبوقة، ما استدعى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".