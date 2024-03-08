سياسة
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وزارة الصحة في غزة تعلن استشهاد 3 أطفال في مجمع الشفاء نتيجة سوء التغذية
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الجمعة، استشهاد 3 أطفال في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة "ارتفعت حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 23 شهيدًا في قطاع غزة".
وزارة الصحة في غزة تعلن استشهاد 3 أطفال في مجمع الشفاء نتيجة سوء التغذية
أطفال يقفون في طوابير طويلة للحصول على وجبات طعام في ظل عدوان إسرائيلي متواصل على غزة / صورة: Reuters
8 مارس 2024

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الجمعة، استشهاد 3 أطفال في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف.

جاء ذلك في منشور لمتحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، عبر حساب الوزارة على تلغرام.

وقال القدرة، "استشهاد 3 أطفال في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف".

وبذلك "ارتفعت حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف (منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) إلى 23 شهيدًا في قطاع غزة"، بحسب القدرة.

وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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