قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مساء الجمعة، إن إنشاء ميناء إنساني مؤقت في غزة سيستغرق عدة أسابيع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمتحدث البنتاغون بات رايدر قال فيه، إن الميناء سيساهم في "توفير أكثر من مليوني وجبة غذائية يوميا لسكان غزة".

وأشار إلى أن واشنطن "تواصل التنسيق مع الدول الشريكة (لم يسمها) بشأن الميناء"، بما في ذلك إسرائيل التي ستكون "مسؤولة عن الجانب الأمني"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطاب "حالة الاتحاد"، أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي لإنشاء ميناء مؤقت في ساحل غزة.

وأضاف بايدن، أن المزيد من المساعدات الإنسانية "ستدخل إلى غزة بحرًا عبر الميناء دون أن تطأ أقدام الجنود الأمريكيين القطاع".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".