قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الجمعة، إن التوصّل لوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بحلول شهر رمضان "يبدو أمراً صعباً".

وأوضح بايدن للصحفيين ردّاً على سؤال عمّا إذا كان من الممكن التوصّل إلى هدنة مؤقتة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة بحلول شهر رمضان إنّ "الأمر يبدو صعباً".

وعبّر بايدن عن قلقه الشديد من العنف الذي يمكن أن يندلع في القدس الشرقية المحتلة" خلال رمضان.

وأشار بايدن إلى أنه يتعيّن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة، وقال إنه سيجري "نقاشاً صريحاً" مع نتانياهو بشأن الحرب على القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".