سياسة
3 دقيقة قراءة
فيدان: إنهاء المأساة في غزة مسؤولية لا غنى عنها
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بواشنطن، ضرورة العمل الجاد من الولايات المتحدة وبقية الدول لضمان إعلان وقف إطلاق النار وتأمين المساعدات الإنسانية لغزة دون انقطاع.
فيدان: إنهاء المأساة في غزة مسؤولية لا غنى عنها
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال حديثه للصحفيين من واشنطن / صورة: AA
9 مارس 2024

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية في غزة، لإيقاف معاناة المدنيين.

جاء ذلك في تصريحاته في أثناء لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بواشنطن الجمعة، خلال اجتماع الآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية على مستوى وفدي البلدين.

ووصف فيدان الأوضاع في قطاع غزة بأنها "متردية"، وتستدعي تحركاً عاجلاً لإنهاء معاناة الأبرياء، مشدداً على ضرورة فتح الباب أمام حل الدولتين.

ودعا إلى اتخاذ خطوات ملموسة "لإنهاء هذه المأساة الكبرى والمذبحة التي يعيشها الشعب الفلسطيني".

وقال: "إن القتل المتعمد لأكثر من 30 ألف مدني بريء في غزة يمثل الآن نقطة جديدة في القسوة".

وأشار فيدان إلى أن توجه الإدارة الأمريكية لإنشاء ميناء مؤقت في غزة كان نتيجة لرد فعل المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن عديداً من الدول شعر بالاضطرار إلى فعل شيء ما.

وقال وزير الخارجية التركي: "الوضع المتردي في غزة يستدعي منا التركيز عليها. المجتمع الدولي لم يتمكن من وقف معاناة الأبرياء. الناس في غزة بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية".

وأكد ضرورة العمل الجاد من الولايات المتحدة وبقية الدول لضمان إعلان وقف إطلاق النار وتأمين المساعدات الإنسانية لغزة دون انقطاع.

في سياق آخر، أشار فيدان إلى أنّ اجتماع الآلية الاستراتيجية بين البلدين بدأت عام 2021، وأنهم سيجرون في هذا الإطار محادثات متعددة تشمل الأمن والتعاون الإقليمي والقضايا الإقليمية والتجارة والطاقة وغيرها.

وبيّن أن لزيادة حجم التجارة بين الولايات المتحدة وتركيا من 30 مليار دولار إلى 100 مليار دولار رؤية قائمة، موضحاً أنهم يجرون مناقشات حول كيفية تحقيق هذا الهدف.

كما أعرب عن امتعاض بلاده من العلاقة بين واشنطن وتنظيم PKK/YPG الإرهابي في سوريا "والخطر الاستراتيجي الذي يشكله ذلك بين البلدين الشريكين في الناتو".

وتطرق الوزير فيدان إلى العملية السياسية المتعلقة بطائرات F-16 ولفت إلى أنها اكتملت وأن العمليات الفنية المتعلقة بإنتاج وتسليم الطائرات بدأت الآن.

كما بحث الجانبان الأوضاع في أوكرانيا والأمن في البحر الأسود وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد انضمام السويد، وغيرها من المسائل الإقليمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us