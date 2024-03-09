أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية في غزة، لإيقاف معاناة المدنيين.

جاء ذلك في تصريحاته في أثناء لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بواشنطن الجمعة، خلال اجتماع الآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية على مستوى وفدي البلدين.

ووصف فيدان الأوضاع في قطاع غزة بأنها "متردية"، وتستدعي تحركاً عاجلاً لإنهاء معاناة الأبرياء، مشدداً على ضرورة فتح الباب أمام حل الدولتين.

ودعا إلى اتخاذ خطوات ملموسة "لإنهاء هذه المأساة الكبرى والمذبحة التي يعيشها الشعب الفلسطيني".

وقال: "إن القتل المتعمد لأكثر من 30 ألف مدني بريء في غزة يمثل الآن نقطة جديدة في القسوة".

وأشار فيدان إلى أن توجه الإدارة الأمريكية لإنشاء ميناء مؤقت في غزة كان نتيجة لرد فعل المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن عديداً من الدول شعر بالاضطرار إلى فعل شيء ما.

وقال وزير الخارجية التركي: "الوضع المتردي في غزة يستدعي منا التركيز عليها. المجتمع الدولي لم يتمكن من وقف معاناة الأبرياء. الناس في غزة بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية".

وأكد ضرورة العمل الجاد من الولايات المتحدة وبقية الدول لضمان إعلان وقف إطلاق النار وتأمين المساعدات الإنسانية لغزة دون انقطاع.

في سياق آخر، أشار فيدان إلى أنّ اجتماع الآلية الاستراتيجية بين البلدين بدأت عام 2021، وأنهم سيجرون في هذا الإطار محادثات متعددة تشمل الأمن والتعاون الإقليمي والقضايا الإقليمية والتجارة والطاقة وغيرها.

وبيّن أن لزيادة حجم التجارة بين الولايات المتحدة وتركيا من 30 مليار دولار إلى 100 مليار دولار رؤية قائمة، موضحاً أنهم يجرون مناقشات حول كيفية تحقيق هذا الهدف.

كما أعرب عن امتعاض بلاده من العلاقة بين واشنطن وتنظيم PKK/YPG الإرهابي في سوريا "والخطر الاستراتيجي الذي يشكله ذلك بين البلدين الشريكين في الناتو".

وتطرق الوزير فيدان إلى العملية السياسية المتعلقة بطائرات F-16 ولفت إلى أنها اكتملت وأن العمليات الفنية المتعلقة بإنتاج وتسليم الطائرات بدأت الآن.

كما بحث الجانبان الأوضاع في أوكرانيا والأمن في البحر الأسود وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد انضمام السويد، وغيرها من المسائل الإقليمية.