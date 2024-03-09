أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الجمعة افتتاحاً مرتقباً لممر بحري بين قبرص وغزة لنقل مساعدات إنسانية إلى القطاع.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن خلال خطاب "حالة الاتحاد" مساء الخميس، أنه أصدر تعليمات إلى الجيش الأمريكي لإنشاء ميناء مؤقت في ساحل غزة.

وأضاف بايدن، أن مزيداً من المساعدات الإنسانية "ستدخل إلى غزة بحراً عبر الميناء دون أن تطأ أقدام الجنود الأمريكيين القطاع".

ولاحقاً، أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي (البنتاغون)، أنّ الميناء العائم المؤقت ستستغرق عملية بنائه ما يصل إلى 60 يوماً وسيشارك فيها على الأرجح أكثر من ألف جندي.

عملية معقدة

في السياق ذاته، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد زيارة لميناء مدينة لارنكا جنوب قبرص: "نحن قريبون جداً من فتح هذا الممر البحري، ونأمل في أن يحدث ذلك هذا الأحد".

وجاء في بيان مشترك للجهات المساهمة في الخطة أن "الوضع الإنساني في غزة كارثي (...) لهذا السبب، تعلن المفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وقبرص والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة اليوم عزمها على فتح ممر بحري لتوصيل مساعدات إنسانية إضافية تشتد الحاجة إليها".

ورغم اعترافهم بأن هذه العملية ستكون "معقدة"، أكد المساهمون تصميمهم على العمل من أجل "ضمان إيصال المساعدات بأكبر قدر ممكن من الفاعلية".

والجمعة، نفّذت دول عربية وغربية، عدة عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة.

لكن عمليات الإنزال الجوي، فضلاً عن إرسال مساعدات من طريق البحر، لا يمكن أن تحل محل الطريق البري، وفق الأمم المتحدة التي تحذر من "مجاعة واسعة النطاق لا مفر منها تقريباً" في غزة.

وقالت منسقة الأمم المتحدة المسؤولة عن المساعدات لغزة سيغريد كاغ إن "تنويع طرق الإمداد البرية يظل الحل الأمثل".

واستشهد الجمعة 5 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون، إثر سقوط صناديق مساعدات ألقتها طائرات على القطاع.

وحسب وزارة الصحة في غزة، استشهد ما لا يقل عن 23 مدنياً معظمهم أطفال بسبب سوء التغذية والجفاف في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".