سياسة
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لمقاطعته كلمة مدير إسرائيلي.. غوغل تقرر طرد أحد موظفيها
قررت شركة غوغل طرد أحد موظفيها بسبب مقاطعته كلمة كان يلقيها مدير إسرائيلي في الشركة خلال فاعلية تكنولوجية بمدينة نيويورك الأمريكية.
لمقاطعته كلمة مدير إسرائيلي.. غوغل تقرر طرد أحد موظفيها
شركة غوغل تعلن طرد مهندس يعمل لديها لاحتجاجه ضد إسرائيل. / صورة: Reuters
9 مارس 2024

أعلنت شركة غوغل الأمريكية الجمعة، طرد أحد موظفيها على خلفية احتجاجه ضد إسرائيل في فاعلية تكنولوجية بمدينة نيويورك.

وذكر بيان للشركة، أن أحد مهندسيها قاطع زميله بالعمل في أثناء تقديمه عرضاً في فاعلية تكنولوجية ترعاها الشركة الاثنين الماضي.

وجاء في البيان: "بغض النظر عن المشكلة، فإن هذا السلوك غير مقبول وأنهيت خدمة الموظف لانتهاكه سياساتنا".

تجدر الإشارة إلى أنّ أحد مهندسي شركة غوغل قاطع كلمة كان يلقيها مدير إسرائيلي في الشركة بالقول: "أرفض إنتاج تكنولوجيا من شأنها تمكين الإبادة الجماعية والفصل العنصري".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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