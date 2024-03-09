سياسة
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الجيش الأمريكي يعلن صد هجوم للحوثي ضد سفينة مملوكة لسنغافورة بخليج عدن
قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إنها نفذت ضربة ضد صاروخَين مضادَين للسفن استهدفا سفينة مملوكة لسنغافورة، في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.
الجيش الأمريكي يعلن صد هجوم للحوثي ضد سفينة مملوكة لسنغافورة بخليج عدن
الحوثيون هاجموا سفينة M/V Propel Fortune المملوكة لسنغافورة في خليج عدن. / Others
9 مارس 2024

أعلن الجيش الأمريكي السبت تنفيذ ضربة ضد صاروخين مضادين للسفن في مناطق سيطرة جماعة الحوثي باليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في منشور عبر منصة إكس، إنها "نفذت في 8 مارس/آذار ضربة دفاعاً عن النفس ضد صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل، ذكرت سنتكوم في بيانها أنه "في مساء اليوم نفسه أطلق الحوثيون صاروخين بالستيَّين مضادين للسفن باتجاه خليج عدن".

وأوضحت أن "الصاروخين كانا يستهدفان سفينة (M/V Propel Fortune) وهي سفينة مملوكة لسنغافورة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

وأضافت: "تُتخذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف "حارس الازدهار" الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتهم في البحر الأحمر، ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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