سياسة
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"انتهاك للقانون الدولي".. اليابان تدين خططاً لتوسيع مستوطنات بالضفة الغربية
أدانت طوكيو خطط الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وما تشمله من بناء لوحدات سكنية جديدة "تنتهك القانون الدولي وتضر بإمكانية تطبيق حل الدولتين"، مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن القرار.
"انتهاك للقانون الدولي".. اليابان تدين خططاً لتوسيع مستوطنات بالضفة الغربية
صورة عامة تظهر مستوطنة إفرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة / صورة: Reuters
9 مارس 2024

أدانت اليابان اليوم السبت موافقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

ودعت وزارة الخارجية، في بيان، الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن قراره توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة، مؤكدة أن طوكيو لا تزال تشعر بقلق حقيقي بشأن الاستيطان وتعرب عن أسفها العميق نحوه.

وأضاف البيان أنه رغم الدعوات المتكررة من اليابان والمجتمع الدولي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع المستوطنات غير القانونية في المنطقة من خلال بناء مساكن جديدة.

وتابع أن "الأنشطة الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتضر بإمكانية تطبيق حل الدولتين"، مضيفاً أن اليابان دعت إسرائيل إلى التراجع عن قرارها وتجميد الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل.

ولفت إلى ضرورة الأخذ في الحسبان الوضع الإنساني الحرج في قطاع غزة، وأعمال العنف والصراع في الضفة الغربية.

وجددت اليابان دعوتها إلى "تجنب الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر، خاصة قبل حلول شهر رمضان" الاثنين المقبل فلكياً.

وفي 6 مارس/آذار الجاري، وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على خطة لبناء نحو 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وتعتبر هيمنة الاحتلال الإسرائيلي على القدس الشرقية التي احتلها عام 1967، والمستوطنات التي بناها هناك، غير قانونية بموجب القانون الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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