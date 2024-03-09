تتواصل ردود الأفعال الدولية بشأن خطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، إذ أدانت فرنسا وإسبانيا، هذا القرار وطالبتا إسرائيل بالتراجع عنه.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانٍ الجمعة، إن "فرنسا تدين بأشد العبارات القرار الأخير الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بالموافقة على خطط لبناء ما يقرب من 3500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية".

ودعت باريس "الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع فوراً عن هذا القرار غير المقبول وغير القانوني وغير المسؤول"، وفق البيان المنشور على موقع الوزارة.

وأضافت أن "الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية (...) انتهاك صارخ للقانون الدولي ويجب أن يقف"، داعية إلى تفكيك البؤر الاستيطانية "بلا تأخير".

من جهتها قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن مدريد "تدين بشدة الموافقة على خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذا الإجراء".

وأضافت "المستوطنات تنتهك القانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل قائم على أساس دولتين وتشكل عقبة أمام السلام".

وقالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك عبر منصة إكس الأربعاء، إن الحكومة صدّقَت على إقامة "قرابة 3 آلاف و500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). وعدنا ونوفي".

وأفادت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية بأن جهة رسمية وافقت على بناء 3426 وحدة سكنية في معاليه أدوميم وإفرات وكيدار.

وبلا جدوى، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية عديدة في الأشهر الأخيرة، إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.