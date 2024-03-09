أعلنت السويد وكندا، السبت، استئناف تمويلهما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في وقت حذر مدير عام الوكالة الأممية فيليب لازاريني، من أنها "مهددة بالموت" جراء قطع تمويلها من بعض الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

وذكر لازاريني في مقابلة لشبكة "آر تي إس" السويسرية، أن "الوكالة معرضة لخطر التفكيك"، مضيفاً: "ما هو معرض للخطر هو مصير الفلسطينيين اليوم في غزة على المدى القصير، وهم يمرون بأزمة إنسانية غير مسبوقة".

وأوضح أنه يترقب إعلان رئيسة المجموعة المكلفة بإجراء مراجعة مستقلة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، كاترين كولونا، تقريرها النهائي (في قدرة أونروا على العمل بشكل محايد) خلال بضعة أسابيع، بعد مزاعم إسرائيلية حول مشاركة موظفين بالوكالة في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعرب كذلك عن تفاؤله الحذر من استئناف بعض المانحين تمويل "أونروا" بعد نشر تقرير كولونا.

من جهتها، قالت الحكومة السويدية إنها استأنفت التمويل بعد أن وافقت "أونروا" على "تعزيز الضوابط الداخلية وإجراء فحوصات إضافية على موظفيها ضمن إجراءات أخرى".

وأفاد موقع "Global Affairs Canada"، المختص بنشر البيانات الرسمية الكندية، بأن كندا ألغت قراراً سابقاً لها بتعليق تمويلها "أونروا" مؤقتاً.

وأكد البيان الكندي أهمية المنظمة الأممية في قطاع غزة من حيث إيصالها المساعدات إلى أكثر من مليوني شخص هناك.

وتتمثل مهام "أونروا" في تنفيذ برامج إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مباشرة بالتعاون مع الحكومات المحلية، وكذلك التشاور مع الحكومات المعنية بخصوص تنفيذ مشاريع الإغاثة والتشغيل والتخطيط استعداداً للوقت الذي تستغني فيه عن هذه الخدمات.

وتقدم الوكالة خدماتها لنحو 5.9 مليون شخص تقريباً، ويعيش نحو ثلثي هذا العدد في 58 مخيماً معترفاً به للاجئين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وعام 2022، بلغ عدد المسجَّلين في مدارس الوكالة 544 ألفاً و710 طلاب.

ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت دول أوروبية، ومعها الولايات المتحدة، تعليق تمويل "أونروا" بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

وتأتي الادعاءات الإسرائيلية تجاه "أونروا"، بينما تشنُّ تل أبيب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على قطاع غزة، تسببت في مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب الإبادة، بعدما خلّفت الحرب عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.