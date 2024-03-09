في اليوم 155 على التوالي، استشهد عشرات الشهداء غالبيتهم أطفال ونساء وأصيب آخرون، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، الذي يشهد قصفاً عنيفاً، جواً وبراً وبحراً، من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 30 ألفاً و960 شهيداً.

وأفادت في تقريرها الإحصائي بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفاً و960 شهيداً و72 ألفاً و524 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 82 شهيداً و122 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية".

وشددت الوزارة على أنه "ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم"، مشيرةً إلى أن "72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء".

فيما أفادت مراسلة TRT عربي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعات للنازحين على دواري الكويت والنابلسي بعد تجمع المدنيين للحصول على المساعدات.

وذكرت أن جيش الاحتلال استهدف برج المصري في رفح جنوب القطاع ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات، بالتزامن مع استهداف مناطق متعددة من رفح.

وأفادت مراسلتنا، باستشهاد ستة مواطنين فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال المدفعي لعدد من المنازل في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأصيب 20 مواطناً على الأقل، في استهداف الاحتلال مواطنين، كانوا ينتظرون مساعدات عند دوار الكويت بحي الزيتون جنوب شرق غزة.

استشهاد أطفال نتيجة الجوع

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 3 أطفال داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بسبب سوء التغذية والمجاعة، ما يرفع حصيلة ضحايا سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال منذ بدء العدوان إلى 23.

وفي جباليا شمال القطاع، استشهد 9 مواطنين بينهم أطفال، في قصف مدفعي استهدف منازل المدنيين، فيما استشهد خمسة مواطنين في قصف مدفعي استهدف مدينة دير البلح وأطراف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم، 23 مواطناً بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات استهدفت عدداً من منازل المواطنين.

واستشهد صياد برصاص قوات الاحتلال في أثناء عمله في بحر شمال قطاع غزة.

استهداف منتظري المساعدات

في السياق، كثف طيران الاحتلال الإسرائيلي قصفه على عدة مواقع في جنوب قطاع غزة ووسطه، وأطلق النار على منتظري المساعدات مما أدى لسقوط عدد من الشهداء، فيما أعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد الشهداء الأطفال بسبب الجوع.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم السبت برج المصري المكون من 12 طابقاً وهو البرج الأكبر في مدينة رفح.

ويواصل الاحتلال حربه المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب الإسرائيلية بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل حوالي 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.