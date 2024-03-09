أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، أنه يواصل اتخاذ الموقف ذاته الذي اتخذه قبل 15 عاماً في وجه القتلة، أمام شيمون بيريز في منتدى دافوس، بصمود وشموخ.

وقال الرئيس أردوغان في كلمة، خلال اجتماع الجمعية العامة لمؤسسة نشر المعرفة: "حكومتنا دائماً دعمت فلسطين وقضيتها، وأؤكد أن طيب أردوغان الذي قال في وجه القتلة قبل 15 عاماً "One minute" (أمام شيمون بيريز في منتدى دافوس)، يواصل اتخاذ الموقف نفسه اليوم صامداً شامخاً".

وتابع: "أكرر التأكيد أن حماس ليست تنظيماً إرهابياً بل حركة مقاومة، وهذا هو الموقف نفسه الذي أوضحته للأمريكيين قبل 21 عاماً حتى قبل أن أصبح رئيساً للوزراء".

وأدان الرئيس التركي استهداف إسرائيل المدنيين في قطاع غزة الذين كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية.

وقال: "كل من بقلبه أدنى درجة من الإنسانية لا يمكن أن يقبل المشاهد التي نراها في غزة".

وأضاف: "المسؤولون الإسرائيليون سجلوا أسماءهم في التاريخ بجوار هتلر وموسوليني وستالين وفرانكو.. إنهم نازيّو هذا العصر".

وأعرب عن أسفه لموقف العالم الإسلامي من المجازر الإسرائيلية المستمرة في غزة، قائلاً: "للأسف، العالم الإسلامي لا يزال لديه مشكلات في التوحد والتحرك من أجل الدفاع عن فلسطين".

وتابع: "ملياران من سكان الدول الإسلامية لم يستطيعوا وقف المجازر في غزة".

وأضاف: "المسلمون باتوا كما لو كانوا أخاً غير شقيق للنظام العالمي الذي أُسس بعد الحرب العالمية الثانية".

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن بلاده أرسلت إلى الآن 19 طائرة و7 سفن مدنية إلى غزة، على متنها قرابة 40 ألف طن من المساعدات الإنسانية.

وشدد على أن "أكثر من يناصر القضية الفلسطينية دولة وشعباً على أعلى المستويات هي تركيا بلا شك".

وتابع في السياق ذاته: "تركيا دولة تتحدث مع قادة حماس عن كل شيء بوضوح وسهولة وتقف بقوة خلفهم".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".