واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها واعتداءاتها على الفلسطينيين بمدن الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية فجر السبت، ودمر بنية تحتية وأطلق الرصاص على مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

اقتحامات

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية اقتحمت مدينة طولكرم ومخيم نور شمس بعد منتصف الليلة الماضية، وواصلت عمليتها حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا (06:30 ت.غ) وسط اشتباكات مسلحة.

ووفق الشهود فإن جرافات عسكرية رافقت القوة الإسرائيلية وشاركت في تدمير البنية التحتية على مسافة لا تقل عن 1500 متر، وأشاروا إلى "اندلاع اشتباكات مسلحة طوال فترة الاقتحام".

كما أن قوات الاحتلال وجرافاتها دمرت الشوارع التي مرت منها، وشبكات الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي، وفق أحد الشهود.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن "قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها أربع جرافات اقتحمت المدينة من محورها الغربي".

وأضافت أن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار "بشكل عشوائي (...) ولاحقوا الطواقم الصحفية".

ووفق الوكالة فإن "قوات الاحتلال جرفت منطقة زراعية تضم بيوتاً بلاستيكية، كما دمرت خط المياه وسط مخيم نور شمس، ومحول كهرباء عند مدخله، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الشارع الرئيس للمخيم، وانقطاع وتشويش في خطوط الإنترنت".

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مركبة إسعاف تابعة لها في مخيم نور شمس "ما أدى إلى إصابة الهيكل الجانبي للسيارة".

اعتقال 3 شبان في نابلس

في السياق، أفادت مصادر محلية لوفا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله النابلسي، عقب دهم وتفتيش منزله في مدينة نابلس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عدنان أبو شوشة من مخيم عسكر القديم، وحمزة مسلم من مخيم عسكر الجديد، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، وفتشتهما.

إصابات

إلى ذلك، أفادت وكالة (وفا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي، مساء الجمعة، على طفل (15 عاماً) قرب حاجز قلنديا، شمالي القدس المحتلة، من دون توضيح مدى خطورة الإصابة.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع إصابة الشاب (20 عاماً) بالرصاص الحي خلال مواجهات في بلدة أوصَرين قرب مدينة نابلس، وأشارت الجمعية إلى نقل الإصابة إلى مستشفى في نابلس.

وأضافت أن طواقمها نقلت إلى المستشفى فلسطينيا (41 عاماً) من منطقة مَسافِر يطَا، جنوبي مدينة الخليل تعرض للاعتداء بالضرب من قوات الاحتلال.

كما أفادت بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال عند حاجز قلنديا العسكري بين رام الله والقدس بالضفة الغربية المحتلة.

وبالتزامن مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال عملياته بالضفة مخلفا 425 شهيداً ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وقرابة 7490 أسيراً وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

ويشن الاحتلال حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".