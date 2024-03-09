بدأت دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتنفيذ نموذج دفاع جوي في ليتوانيا، استجابة لدعوات دول البلطيق لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية في المنطقة.

ونقلت صحيفة نيوزويك الأمريكية عن وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوساوسكاس قوله إنه سيبدأ العمل بهذا النموذج في بلاده في وقت لاحق هذا العام.

ووافقت دول الناتو خلال قمة الحلف في فيلينيوس الصيف الماضي على إنشاء نظام تناوبي تقوم فيه الدول المتحالفة بنشر أنظمة دفاع جوي في دول البلطيق لفترة من الوقت.

ولم يحدد أنوسوسكاس الدول التي ستشارك في أول جولة من نشر الدفاعات الجوية التي ستحدث في ليتوانيا، لكنه أوضح أن المعدّات "تشمل أنظمة صواريخ باتريوت أرض-جو"، لافتاً إلى أنه سيجري نشرها بواسطة "حليف أوروبي وليس الولايات المتحدة".

وكانت دول ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا أكثر دول الحلف مطالبة بضرورة استعداد الكتلة الغربية لهجوم روسي محتمل في المنطقة، حسب نيوزويك.

واتهم الكرملين الغرب بـ"إطالة أمد الحرب" في أوكرانيا عبر تعزيز قدراتها العسكرية، محذراَ الشهر الماضي من أن الناتو "سيتجاوز الحدود" حال إرسال قوات تابعة له للقتال في أوكرانيا.