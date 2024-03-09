عارض وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا حتى لأغراض التدريب، داعياً إلى "تجنُّب توفير أهداف واضحة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في ظل تداول أنباء بشأن خطوة من هذا القبيل في الآونة الأخيرة.

واعتبر كاميرون، في مقابلة مع صحيفة "تسودويتشه تسايتونغ" الألمانية نُشرت، السبت، أن مهمات التدريب تُنفذ بشكل أفضل "خارج البلاد"، وذلك ردّاً على سؤال عما إذا كان استبعاد إرسال جنود من دول غربية إلى أوكرانيا خطوة صائبة في ظل الظروف الراهنة.

وقال إنه جرى تدريب 60 ألف جندي أوكراني في المملكة المتحدة، وأضاف: "علينا تجنُّب توفير أهداف واضحة للرئيس بوتين".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أثار جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، بعدما رفض في 26 فبراير/شباط استبعاد مبدأ إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

بعد ذلك، كشف مكتب رئيس الحكومة البريطانية أن لندن أرسلت عدداً محدوداً من الأفراد "لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، لا سيما في مجال التدريب الطبي"، مشدداً على استبعاد "انتشار القوات على نطاق واسع".

بدوره، أكد وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، الجمعة أن إرسال قوات قتالية على الأرض "ليس مطروحاً"، لكنه تطرق إلى مسارات يمكن بحثها "لإزالة الألغام وتدريب الجنود الأوكرانيين على الأراضي الأوكرانية"، مشيراً إلى أنه "كلما زادت حاجة أوكرانيا إلى التجنيد وزيادة عدد جيشها زادت الحاجة إلى التدريب المكثف".

وفي مقابلته مع الصحيفة الألمانية، شدد كاميرون على ضرورة تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، متطرقاً إلى إمكانية العمل على إيجاد مخرج لتحفظات برلين على تزويد كييف بصواريخ "توروس" ألمانية الصنع.

وردّاً على سؤال بهذا الخصوص، قال الوزير البريطاني: "مصمّمون على التعاون الوثيق في هذه المسألة مع شركائنا الألمان، ومع كل (الشركاء) الآخرين، بغرض مساعدة أوكرانيا".

وقال: "مستعدون لبحث كل الخيارات لتوفير أقصى استفادة لأوكرانيا، لكنني لن أدخل في التفاصيل، ولن أكشف لأعدائنا ما نعتزم تنفيذه".

وأتى التعليق الأخير ردّاً على سؤال من الصحيفة بشأن طرح بيع برلين لندن صواريخ من طراز "توروس"، على أن ترسل بريطانيا لقاءها بمزيد من صواريخ "ستورم شادو" إلى أوكرانيا.

وخشية تصعيد التوتر مع موسكو، ترفض ألمانيا منذ أشهر تزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس"، التي يتجاوز مداها 500 كيلومتراً، وستُمكِّن كييف من استهداف مناطق في عمق الأراضي الروسية.

في المقابل، وفَّر حلفاء آخرون صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا، مثل بريطانيا وفرنسا، (صواريخ "ستورم شادو"/"سكالب" بمدى 250 كيلومتراً)، والولايات المتحدة (صواريخ مداها 165 كيلومتراً).