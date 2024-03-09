سياسة
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الحرب الإسرائيلية على غزة تخلّف 110 آلاف ضحية وخسائر تتجاوز 30 مليار دولار
كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 110 آلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، فيما نزح 90% من سكان غزة، وتجاوزت الخسائر في البنية التحتية والمرافق والمساكن 30 مليار دولار.
الحرب الإسرائيلية على غزة تخلّف 110 آلاف ضحية وخسائر تتجاوز 30 مليار دولار
الحرب الإسرائيلية على غزة تخلّف آلاف الضحايا وخسائر تجاوزت 30 مليار دولار / صورة: AFP
9 مارس 2024

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 110 آلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، فضلاً عن نزوح 90% من سكان القطاع.

وقال المكتب، في بيان، إن الحرب تسببت في نزوح 90% من سكان قطاع غزة بعد اضطرارهم إلى مغادرة منازلهم غير الآمنة من القصف الإسرائيلي.

وعن الأضرار والخسائر المباشرة المسجلة حتى اليوم، قال المكتب إنها بلغت أكثر من 30 مليار دولار، شملت أضرار المساكن والمنشآت والبنى التحتية من شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، وفق البيان.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أحد أكبر الأبراج السكنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حسبما أفاد عدد من السكان، في تصعيد للضغط على آخر منطقة في القطاع لم يجرِ اجتياحها بعد، حيث يقيم أكثر من مليون نازح فلسطيني.

وتعرض المبنى المكون من 12 طابقاً، الذي يبعد نحو 500 متر من الحدود مع مصر، لأضرار جراء الهجوم. وقال السكان إن عشرات الأُسر صارت بلا مأوى، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. ولم يردَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد على طلبات لتعليقه.

وقال أحد سكان البرج، الذي كان يعيش به نحو 300 شخص، إن الاحتلال الإسرائيلي أعطاهم تحذيراً وأمهلهم 30 دقيقة للفرار من المبنى ليلاً.

وعبَّر مسؤول من حركة فتح -التي تشكل السلطة الفلسطينية -موجود في رفح- عن خشيته من أن يكون ضرب البرج في رفح مؤشراً على اجتياح إسرائيلي وشيك.

ويشنُّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب الإبادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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