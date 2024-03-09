سياسة
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القسَّام تنشر أسماء 4 محتجزين إسرائيليين قتلتهم غارات الاحتلال على غزة
نشرت كتائب القسَّام أسماء 4 محتجزين إسرائيليين قُتلوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بعدما أعلنت في الأول من مارس/آذار الجاري مقتل 7 من محتجزي إسرائيل في قصف بعد أسابيع من فقدان الاتصال بهم.
القسَّام تنشر أسماء 4 محتجزين إسرائيليين قتلتهم غارات الاحتلال على غزة
كتائب القسام تعلن مقتل 7 محتجزين إسرائيليين بقصف على غزة / قناة كتائب القسام على تلجرام
9 مارس 2024

أعلنت كتائب القسَّام، الذراع العسكري لحركة المقاومة حماس، السبت، هوية 4 محتجزين إسرائيليين قتلتهم غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم القسَّام، أبو عبيدة، في منشور على حسابه بمنصة تليغرام: "سبق وأعلنا مقتل 7 من الأسرى الصهاينة جراء الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة، وكشفنا عن أسماء ثلاثة منهم".

وأضاف: "بعد الفحص والتدقيق في هوية بقية القتلى الأربعة، تأكد لنا مقتل كل من: ايتسيك الجراط وألكس دنسيج، ورونين طومي أنجل، وإلياهو مرجليت".

وفي الأول من مارس/آذار الجاري، أعلنت القسَّام مقتل 7 محتجزين إسرائيليين لديها في قصف لجيش الاحتلال بعد أسابيع من فقدان الاتصال بهم، لترتفع حصيلة القتلى المحتجزين في قطاع غزة إلى 70.

وآنذاك، نشر البيان، أسماء 3 من هؤلاء المحتجزين باللغتين العربية والعبرية، وهم "حايم جيرشون بيريي، ويورام إتاك ميتزجر، وأميرام إسرائيل كوبر".

وتقدِّر إسرائيل وجود أكثر من 125 محتجزاً في غزة، بينما تعتقل في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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