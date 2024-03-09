ترأس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الاجتماع السابع للآلية الاستراتيجية بين البلدين، الذي عُقد في واشنطن يومَي 7 و8 مارس/آذار الجاري.

وفي نطاق الآلية التركية-الأمريكية، عُقدت مناقشات استراتيجية مفتوحة وتعاونية في 7 مارس/آذار الجاري بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من وزارتي الخارجية في البلدين، ثم التقى فيدان نظيره بلينكن في 8 مارس/آذار الجاري.

وناقش الوزيران تعزيز علاقات البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الأولويات الإقليمية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الدفاعي، والنمو الاقتصادي، والتجارة، وأمن الطاقة وتغير المُناخ، فضلاً عن العلاقات بين الشعبين.

توافق حول دعم سيادة أوكرانيا ومكافحة الإرهاب

أكد فيدان وبلينكن دعم تركيا والولايات المتحدة سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية في مواجهة الحرب الروسية "غير المقبولة".

وفي هذا الصدد، رحّبت الولايات المتحدة بجهود تركيا في البحر الأسود، بما في ذلك مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المضادة للألغام التي أُعلن عنها مؤخراً وجرى تسهيل الطرق الآمنة الحيوية لشحنات الحبوب وغيرها من التجارة الدولية.

وناقش الوزيران الأزمة المستمرة في غزة، وشددا على أهمية إيجاد طريقة لإنهاء الصراع والتغلب على الأزمة الإنسانية فوراً، وأعادا تأكيد التزامهما حل الدولتين.

وفي نطاق الآلية الاستراتيجية، استأنفت تركيا والولايات المتحدة المشاورات بينهما من أجل زيادة التعاون في مكافحة الإرهاب، الذي يشكل تهديداً لأمنهما القومي، والتصدي للشبكات المتورطة في الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.

وكرر وزير الخارجية الأمريكي إدانة بلاده تنظيمَي PKK وداعش الإرهابيَّين اللذين يستهدفان تركيا ومصالحها.

وأكدت تركيا والولايات المتحدة تصميمهما على هزيمة داعش بشكل دائم في سوريا والعراق، كما ناقشتا التعاون ضد التهديد الذي تشكِّله المنظمات التابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في إفريقيا وآسيا الوسطى.

ترحيب أمريكي بتطور العلاقات التركية-اليونانية

وعن الوضع في شرق البحر المتوسط، شدد فيدان وبلينكن على أهمية الحفاظ على الاستقرار وقنوات الاتصال.

ورحب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بالاتصالات الجارية بين تركيا واليونان، بما في ذلك مجلس التعاون الخامس رفيع المستوى الذي عُقد في أثينا في ديسمبر/كانون الأول 2023، والتوقيع على إعلان العلاقات الودية وحُسن الجوار بين تركيا واليونان.

كما ناقش فيدان وبلينكن سبل تعزيز التنسيق والتضامن داخل الناتو في مواجهة التهديدات والتحديات الحالية، وذلك قبل انعقاد قمة الناتو الخامسة والسبعين في واشنطن.

وأعاد الوزيران تأكيد التزامهما العميق، باعتبارهما حليفَين، بالدفاع الجماعي وسياسة الباب المفتوح التي ينتهجها حلف شمال الأطلسي.

وباعتبارهما أكبر قوتين مسلحتين في حلف شمال الأطلسي، أكد الجانبان مجدداً التزاماتهما نحو أهمية إعادة تأسيس العلاقة التجارية الدفاعية الثنائية لتعزيز القدرات وضمان قابلية التشغيل البَيني وتعزيز قوة الأمن الجماعي.

ورحب الوزيران بانضمام السويد إلى الناتو، باعتبارها حليفها الثاني والثلاثين في حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي سيعزز التحالف والأمن الأوروبي الأطلسي.

تطور العلاقات التركية-الأمريكية

وبالتطلع إلى المستقبل، ناقش الوزيران فيدان وبلينكن الفرص المتاحة لتحويل العلاقة الأمنية بين تركيا والولايات المتحدة للاستفادة من القدرات الكبيرة والابتكارات التكنولوجية لدى البلدين لمعالجة التحديات والفرص الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، أعلنا أن اجتماع الحوار التجاري الدفاعي التركي-الأمريكي سيُعقد عام 2024، وأن البلدين سيُقيمان فرص تعزيز التعاون في مجال صناعة الدفاع.

وأعرب الجانبان عن سعادتيهما بنمو التجارة الثنائية بين البلدين بصورة مستمرة، إذ وصلت إلى أكثر من 30 مليار دولار.

وأكدا من جديد أهمية تطوير المنتديات الثنائية القائمة، مثل الحوار الرقمي الذي عُقد في تركيا في 4 مارس/آذار الجاري، لتوسيع وتعميق التعاون الاقتصادي.

كما ناقش الجانبان الاستفادة من فرص التمويل في إطار الشراكة العالمية للبنية التحتية والاستثمار لوضع معايير عالية للبنية التحتية في الدول النامية، وأعلنا دعمهما لحوار الطاقة والمُناخ، الذي سيُطلق تحت الرئاسة المشتركة لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية ووزارة الطاقة الأمريكية، بمشاركة وزارتي الخارجية. وسيؤدي حوار الطاقة والمُناخ إلى تحسين التعاون في مجال أمن الطاقة وانتقال الطاقة وتغيُّر المُناخ في كلا البلدين.