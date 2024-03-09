سياسة
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الداخلية التركية تعلن تحييد 782 إرهابيّاً في 9 أشهر
أكدت وزارة الداخلية التركية أن قوى الأمن تواصل مكافحة الإرهاب بدعم طائرات مسيّرة، مشيرة إلى تحييد 782 إرهابيّاً في 21 ألفاً و153 عملية كبيرة ومتوسطة في الفترة من 1 يونيو/حزيران 2023 إلى 29 فبراير/شباط 2024.
الداخلية التركية تعلن تحييد 782 إرهابيّاً في 9 أشهر
"الداخلية التركية" تعلن تحييد 4 إرهابيين من تنظيم PKK الإرهابي شمال العراق / Others
9 مارس 2024

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، السبت، تحييد قوات بلاده 782 إرهابيّاً في 9 أشهر.

وذكر يرلي قايا، في كلمة بولاية تكيرداغ شمال غربي البلاد، أن قوى الأمن التركية تواصل مكافحة الإرهاب بدعم طائرات مسيَّرة.

وأشار إلى تنفيذ 21 ألفاً و153 عملية كبيرة ومتوسطة في الفترة من 1 يونيو/حزيران 2023 إلى 29 فبراير/شباط 2024.

وأكد أن العمليات أسفرت عن تحييد 782 إرهابيّاً، بينهم 60 قتيلاً و4 مصابين و117 سلّموا أنفسهم لقوات الأمن التركية.

كما أكد الوزير التركي إحباط 128 عملاً إرهابيّاً، منها 94 بعبوات ناسفة في الفترة نفسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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