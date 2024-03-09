أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، السبت، تحييد قوات بلاده 782 إرهابيّاً في 9 أشهر.

وذكر يرلي قايا، في كلمة بولاية تكيرداغ شمال غربي البلاد، أن قوى الأمن التركية تواصل مكافحة الإرهاب بدعم طائرات مسيَّرة.

وأشار إلى تنفيذ 21 ألفاً و153 عملية كبيرة ومتوسطة في الفترة من 1 يونيو/حزيران 2023 إلى 29 فبراير/شباط 2024.

وأكد أن العمليات أسفرت عن تحييد 782 إرهابيّاً، بينهم 60 قتيلاً و4 مصابين و117 سلّموا أنفسهم لقوات الأمن التركية.

كما أكد الوزير التركي إحباط 128 عملاً إرهابيّاً، منها 94 بعبوات ناسفة في الفترة نفسها.