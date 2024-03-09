نفذت طائرات سلاح الجو الملكي الأردني عمليات إنزال لمساعدات إنسانية على شمال قطاع غزة، حسبما ذكر الجيش الأردني، في بيان السبت، وذلك بمشاركة طائرات أمريكية وفرنسية وبلجيكية ومصرية.

وأوضح البيان أن القوات المسلحة الأردنية نفذت، السبت، "10 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة" استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، وذلك للتخفيف من آثار الحرب الدامية على قطاع غزة.

وأضاف أن العملية جرت بمشاركة "طائرتين من نوع +130+ تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني، فضلاً عن أربع طائرات أمريكية وطائرتين فرنسيتين وطائرة بلجيكية وأخرى مصرية".

وفي وقت لاحق، اليوم السبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تنفيذها عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية شمال قطاع غزة.

وفي بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، قالت "سنتكوم": "أجرينا عملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية شمال غزة، السبت، الساعة 14:18 (بتوقيت غزة/ تغ 2) لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع الدائر".

وأوضح البيان أن "طائرات أمريكية من طراز C-130 أنزلت ما يزيد على 41 ألفاً و400 وجبة طعام و23 ألف زجاجة مياه شمال غزة، ما أتاح للمدنيين الوصول إلى المساعدات الحيوية".

واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية أن "عمليات الإنزال الجوي جزءاً من جهد متواصل لإيصال مزيد من المساعدات إلى غزة".

وفي وقت سابق السبت، نفت الولايات المتحدة أن تكون عمليات الإنزال التي نفذتها شمال غربي مدينة غزة، أمس الجمعة، تسببت في وقوع قتلى وجرحى جراء إسقاط طائرات مساعدات "بشكل خاطئ".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إنها "على علم بالتقارير عن وقوع ضحايا مدنيين نتيجة عمليات الإنزال الجوي لأغراض المساعدات الإنسانية".

وأمس الجمعة، أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين نتيجة إسقاط طائرات مدنية مساعدات "بشكل خاطئ" شمال غرب مدينة غزة.

وأفاد متحدث الدفاع المدني، محمود بصل، في بيان عبر منصة تليغرام، بـ"سقوط 5 شهداء وعدد من الإصابات نتيجة إسقاط طائرات مدنية مساعدات بشكل خاطئ".

وأوضح أن المساعدات "سقطت على رؤوس ومنازل المواطنين شمال غرب مدينة غزة، ظُهر الجمعة".

من جانبه، طالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، "بفتح المعابر البرية لإدخال آلاف أطنان المساعدات بشكل فوري وعاجل منعاً لتعميق المجاعة في قطاع غزة، خصوصاً في محافظتي غزة والشمال"، معتبراً أن عمليات إنزال المساعدات من الطائرات "غير مُجدية وليست هي الطريقة المُثلى".

ومنذ أكثر من أسبوع تُواصل مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عُمان والبحرين، تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على قطاع غزة، إضافة إلى عمليات نفذتها الولايات المتحدة.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان القطاع، خصوصاً محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة في ظل شُحٍّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونَي فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة.