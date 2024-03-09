سياسة
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طالبوا بصفقة تبادل وانتخابات مبكرة.. متظاهرون يغلقون شارعاً حيوياً بتل أبيب
تظاهر آلاف الإسرائيليين، وأغلق مئات منهم شارع أيالون الحيوي وسط تل أبيب، خلال احتجاجات للمطالبة بإبرام صفقة مع حركة حماس لتبادل المحتجزين لديها، فضلاً عن إقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.
طالبوا بصفقة تبادل وانتخابات مبكرة.. متظاهرون يغلقون شارعاً حيوياً بتل أبيب
مئات المتظاهرين يغلقون شارعاً حيويّاً وسط تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل محتجزين / صورة: Reuters
9 مارس 2024

أغلق مئات المتظاهرين الإسرائيليين، السبت، شارع أيالون الحيوي وسط تل أبيب، خلال احتجاجات شارك فيها آلاف الأشخاص، للمطالبة بإبرام صفقة مع حركة حماس لتبادل المحتجزين، وإجراء انتخابات مبكرة.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن المتظاهرين أشعلوا النيران ورفعوا لافتات تطالب بإبرام صفقة فورية، كما طالبوا بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية تنظيم مظاهرة قبالة مقر وزارة الدفاع في منطقة الكريات وسط تل أبيب، بحجة أنها "غير قانونية"، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، التي كشفت أن الشرطة اعتقلت عدداً من المتظاهرين، الذين رفضوا الانصياع لأوامرها.

وشهدت مدن القدس ورحوبوت ورعنانا (وسط) وحيفا (شمال) تظاهر آلاف الأشخاص ضد الحكومة، كما طالبوا أيضاً بإبرام صفقة تبادل محتجزين مع حماس.

ويتظاهر الإسرائيليون بوتيرة شبه يومية للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل محتجزين مع حماس، وإجراء انتخابات مبكرة.

وتتوسط قطر ومصر، بمساعدة الولايات المتحدة، بين إسرائيل وحماس، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل للمحتجزين لدى كل جانب.

وتقول إسرائيل إن الحركة تحتجز أكثر من 125 إسرائيليّاً في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8 آلاف و800 أسير فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل محتجزين وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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