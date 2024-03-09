أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية، السبت، تشغيل أول محرك عنفي مروحي (توربيني) عسكري في تركيا بنجاح، في إطار مشروع تنفذه شركة "توساش" لصناعة المحركات التركية تحت رعايتها.

وذكرت رئاسة الصناعات الدفاعية، في بيان، أن المحرك "TF6000" يتمتع بخصائص محرك توربيني عسكري حقيقي.

وفي منشور عبر منصة إكس، قال رئيس الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، أنه تم تشغيل أول محرك توربيني مروحي وطني في تركيا.

وأشار غورغون، إلى أنه من المخطط استخدام المحرك في الطائرة المسيرة المحلية "قزل إلما"، وعلى المقاتلة الوطنية المسيرة "العنقاء-3".

وهنأ في هذا الإطار جميع المساهمين في المشروع من مهندسين وفنيين، آملا أن يعود بالخير على البلاد والأمة.