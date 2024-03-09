قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهاجم تركيا والرئيس أردوغان بهدف التغطية على الجرائم التي يرتكبها في غزة وفلسطين.

وأكد ألطون في منشور على حسابه في منصة إكس، ليل السبت\الأحد، رداً على اتهامات نتنياهو للرئيس أردوغان، أنه "ليس هناك قدر من الكذب والتضليل والخداع يمكن أن يخفي المجازر التاريخية التي ارتكبها نتنياهو ضد المدنيين الأبرياء".

وتابع ألطون "هناك قادة يضحون بكل شيء بما في ذلك حياتهم من أجل وطنهم ومن أجل قضية السلام والازدهار. يدافعون عن الحقيقة والعدالة في الشؤون العالمية لأنهم يدركون العبء التاريخي الذي يقع على أكتافهم. ورئيسنا أردوغان هو أحد هؤلاء القادة الذين نفخر بوجودهم كمواطنين أتراك".

وأشار إلى أنه بالمقابل "هناك من يضحي بكل شيء بما في ذلك القيم الإنسانية العالمية من أجل أهدافه السياسية الأنانية. ويعمل ليلا ونهارا لاستحضار خطط لتدمير حياة الذين يعيشون تحت احتلالهم. هؤلاء يتسببون باستمرار في عدم الاستقرار والصراع والحرب في منطقتهم. ونتنياهو هو أحد هؤلاء القادة الذين يشكلون وصمة عار".

وأوضح ألطون أنه "بغض النظر عن مقدار الدعم الذي تتلقاه حكومة نتنياهو القاتلة من القوى العالمية، فإنه سيُذكر في التاريخ كزعيم فاشل تمامًا حطم الآمال في السلام والاستقرار في هذه المنطقة".

وتابع " الفلسطينيون مازالوا يعانون نتيجة التطهير العرقي الذي يمارسه نتنياهو وحكومته، وسنواصل معارضة سياساته بكل ما أوتينا من قوة. ولن يثنينا عن ذلك عبر أكاذيبه وخداعه واتهاماته الباطلة".

وختم ألطون منشوره بالتأكيد على أن "تركيا بقيادة الرئيس أردوغان ستقف بثبات من أجل الحقيقة والعدالة وإنهاء الاستعمار في فلسطين. وستعمل من أجل التوصل إلى حل عادل ونهائي، والذي نعتقد أنه حل الدولتين".