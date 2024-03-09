سياسة
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أنقرة: الضمير الإنساني والقانون الدولي سيضمنان محاسبة إسرائيل
قال متحدث الخارجية التركية أونجو كتشالي، إن الضمير الإنساني والقانون الدولي سيضمنان بالتأكيد محاسبة المسؤولين الإسرائيليين.
أنقرة: الضمير الإنساني والقانون الدولي سيضمنان محاسبة إسرائيل
أنقرة: الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني / صورة: AA
9 مارس 2024

قال متحدث الخارجية التركية أونجو كتشالي، إن الضمير الإنساني والقانون الدولي سيضمنان بالتأكيد محاسبة المسؤولين الإسرائيليين.

وأشار كتشالي في منشور عبر منصة "إكس" ليل السبت\الأحد، إلى أن إسرائيل دولة تحاكم بتهم "الإبادة الجماعية" أمام محكمة العدل الدولية.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن جميع الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وشدد أن مساعي أعضاء الحكومة الإسرائيلية الرامية لتغيير الأجندة الراهنة لا تستطيع إخفاء هذه الحقائق.

وقال إن "الضمير الإنساني والقانون الدولي سيضمنان بالتأكيد محاسبة المسؤولين الإسرائيليين".

ويأتي تصريح كتشالي ردا على مزاعم وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته يسرائيل كاتس إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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