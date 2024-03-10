قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء السبت، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يُضرّ إسرائيل أكثر ممّا ينفعها" بطريقة إدارته الحرب على غزّة.

واعتبر بايدن في مقابلة مع قناة محلية أنّ "من حقّ نتنياهو الدفاع عن إسرائيل لكن يجب أن يكون أكثر حذرا حيال الأرواح البريئة التي تزهق بسبب الإجراءات المتّخذة"، مضيفاً "في رأيي هذا يضرّ إسرائيل أكثر ممّا ينفعها".

وخلال المقابلة سأل الصحفي بايدن عما إذا كان الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح جنوب قطاع غزة يُشكّل "خطّاً أحمر".

فأجاب بايدن "هذا خطّ أحمر لكنّي لن أتخلّى عن إسرائيل أبداً. الدفاع عن إسرائيل يبقى ذا أهمّية قصوى. فلا خطّ أحمر أريد من خلاله وقف شحنات الأسلحة بالكامل، إذ عندها لن يكون الإسرائيليّون محميّين بالقبّة الحديد".

واستدرك بايدن "هناك خطوط حُمر... فمن غير الممكن أن يموت 30 ألف فلسطيني آخرين".

والجمعة قال بايدن إنّه يتعيّن على نتنياهو السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة، بعدما سُمع يقول عبر ميكروفون مفتوح إنه سيجري "نقاشاً صريحاً" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الحرب في القطاع.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أشهر عدواناً مدمراً على قطاع غزة خلف عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".