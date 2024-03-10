هدد الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل (طائفة اليهود الشرقيين) إسحق يوسف بمغادرة اليهود المتدينين البلاد إذا أُجبروا على أداء الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال.

وقال يوسف أمس السبت، إنه في حال أُجبر المتدينون على الخدمة العسكرية فإنهم سيسافرون جميعاً إلى الخارج.

ونقلت القناة الإسرائيلية 12 عن يوسف قوله: "إذا أجبرونا على الالتحاق بالجيش فسنسافر جميعاً إلى خارج البلاد، نشتري التذاكر ونذهب"، في إشارة إلى المتدينين.

وأضاف مستنكراً: "لا شيء من هذا القبيل، إن العلمانيين يضعون الدولة على المحك"، وتابع: "يجب أن يفهموا هذا، كل العلمانيين الذين لا يفهمون هذا الأمر".

وشدد على أنه "على الحكومة أن تعرف أن دراسة وصلوات طلاب المعاهد الدينية هي ما تمنح الحماية للجيش".

وجاءت تصريحات الحاخام الأكبر على خلفية الجدل الدائر في إسرائيل حول قانون تجنيد طلاب المعاهد الدينية لجيش الاحتلال الإسرائيلي والذي تعارضه الأحزاب الدينية المتشددة.

وأثارت تصريحات الحاخام ردود فعل واسعة في إسرائيل، وقال الوزير في مجلس الحرب بالحكومة الإسرائيلية بيني غانتس إن على الجميع المشاركة في الخدمة العسكرية في هذا "الوقت العصيب"، بمن فيهم الحريديم (اليهود المتدينون).

من جانبه، اتهم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الحاخام يتسحاق بتعريض أمن إسرائيل للخطر.

أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فقال: "نؤمن بحل قضية التجنيد من خلال التفاهم، والخدمة في الجيش امتياز كبير لليهودي الذي يدافع عن نفسه وبلده".

ودوماً كانت مسألة تجنيد الحريديم الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة ملفاً شائكاً في المجتمع الإسرائيلي.

ويسود انقسام سياسي حالياً في إسرائيل على خلفية قانون التجنيد، بين الداعين إلى انخراط الحريديم في الجيش في ظل الحرب على غزة وبين من يعارضون ذلك.

ويأتي هذا الجدل في وقت يستمر جيش الاحتلال في حربه المدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر، وسط مجازر خلفت حتى اليوم أكثر من 31 ألف شهيد وأكثر من 71 ألف مصاب ودماراً هائلاً في البنية التحتية والمستشفيات وكارثة إنسانية غير مسبوقة.