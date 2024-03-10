سياسة
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غارة إسرائيلية تقتل 5 من عائلة واحدة جنوبي لبنان
استهدفت طائرات حربية إسرائيلية منزلاً في جنوبي لبنان ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة آخرين، حسب وكالة الإعلام اللبنانية فيما أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا ‏قوة عسكرية صهيونية في محيط جبل أدير شمالي إسرائيل.
غارة إسرائيلية تقتل 5 من عائلة واحدة جنوبي لبنان
غارة إسرائيلية تقتل 5 من عائلة واحدة جنوبي لبنان / صورة: AA
10 مارس 2024

أعلنت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية مقتل 5 مدنيين وإصابة 9 آخرين، بينهم أفراد من عائلة واحدة مساء السبت، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان.

وأشارت الوكالة، إلى أن "المقاتلات الحربية الإسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه المنزل، ما أدى إلى استشهاد الوالد من آل مرجي وزوجته الحامل من آل فقيه، وولديهما وشخص آخر".

كما أدى القصف الإسرائيلي إلى إصابة 9 أشخاص آخرين من سكان البيوت المحيطة بالمنزل المستهدف، نُقلوا جميعهم إلى مستشفى تبنين الحكومي، كما تسببت الغارة في خسائر فادحة بعشرات المنازل المحيطة، وفق الوكالة.

في المقابل، أعلن حزب الله في بيانٍ السبت، أن مقاتليه "استهدفوا ‏قوة عسكرية صهيونية في محيط جبل أدير (شمالي إسرائيل) بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح‏‏".

ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق على ما أوردته الوكالة اللبنانية أو حزب الله.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت مؤخراً تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيداً عن الحدود مع شمال إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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