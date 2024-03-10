أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، بمقتل ضابط برتبة رائد في قوات الكوماندوز خلال المعارك مع الفصائل الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل ضابط برتبة رائد في قوات الكوماندوز بمعارك قطاع غزة، فيما ذكرت القناة 12 العبرية، أن القتيل هو قائد تشكيل الكوماندوز عمشير بن دافيد.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الضابط المقتول في معارك غزة هو ابن خاله، ونعاه قائلاً: "كبرنا معاً، والخسارة لا توصف".

وفي سياق متصل، أعلن مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، وصول أربعة جنود مصابين من قطاع غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وحتى اليوم الأحد، اعترف جيش الاحتلال بشكل رسمي بمقتل 588 ضابطاً وجندياً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 248 قتيلاً في المعارك البرية داخل قطاع غزة.

القسام تستولي على طائرتين

وعلى صعيد عمليات الفصائل الفلسطينية، ذكرت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا من الاستيلاء على طائرتي "كواد كابتر"، كانتا تؤديان مهمات استخباراتية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

كما نشرت كتائب القسام مشاهد لبقايا ومخلفات آليات عسكرية إسرائيلية إثر استهدافها في محاور مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

من جانبها، بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد لاستهدافها تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة بالصواريخ والمدفعية.

وقالت سرايا القدس إنها قصفت مع كتائب المجاهدين ومجموعات عبد القادر الحسيني تجمعات لجنود وآليات العدو بحي الزيتون برشقات من "صواريخ 107".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".