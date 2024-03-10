سياسة
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استمرار جهود وقف إطلاق النار بغزة قبل رمضان.. وحماس تتمسك بإنهاء دائم للحرب
تتسارع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة قبيل حلول شهر رمضان، فيما أبدت الحركة تمسكها "بإنهاء دائم للحرب" وتمسكت بتحقيق 4 شروط.
استمرار جهود وقف إطلاق النار بغزة قبل رمضان.. وحماس تتمسك بإنهاء دائم للحرب
جنود الاحتلال الإسرائيلي يفرغون معدات بعد عودتهم من قطاع غزة / صورة: Reuters
10 مارس 2024

تتواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة ووقف مؤقت لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

ونقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين السبت، أن الوسطاء الأمريكيين والمصريين والقطريين يكثفون جهودهم للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة بينما تزداد المخاوف من تصعيد بالعنف في الضفة الغربية والقدس خلال شهر رمضان.

ولفت الموقع إلى عقد لقاء سري الجمعة في العاصمة الأردنية عمان، بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكي، بيل بيرنز، ومدير الموساد الإسرائيلي، ديفيد برنياع.

ووفق أكسيوس، يتخوف أن تضيف الحرب والأزمة الإنسانية في غزة دافعاً لمواجهات عنيفة بين أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين خاصة خلال شهر رمضان.

وأمس السبت، أشار بيان صادر عن "الموساد" إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، على الرغم من تضاؤل الآمال في التوصل إلى هدنة خلال شهر رمضان.

وقال الموساد: "الاتصالات والتعاون مع الوسطاء مستمر طوال الوقت في محاولة لتضييق الفجوات والتوصل إلى اتفاقات.

4 شروط لحماس

بالمقابل، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤول في حماس قوله، إن الحركة الفلسطينية "متمسكة بمطالبها بإنهاء دائم للحرب" والتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بقطاع غزة خلال شهر رمضان.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران، للصحيفة: "لم نعلن توقف المفاوضات. نحن الطرف الأكثر حرصاً على وقف هذه الحرب"

ولفت بدران إلى أن شروط الحركة، بجانب وقف دائم للحرب، تتمثل في "السماح للمدنيين النازحين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة، والسماح بتدفق المساعدات الكافية عبر جميع المعابر، وخطة لإعادة بناء غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع".

وتتوسط مصر والولايات المتحدة وقطر في مفاوضات الهدنة منذ يناير/كانون الثاني، وأدى اتفاق سابق وحيد إلى وقف القتال لمدة أسبوع في نوفمبر/تشرين الثاني أطلقت خلاله حماس سراح ما يزيد على 100 أسير في حين أطلقت إسرائيل سراح نحو ثلاثة أمثال هذا العدد من السجناء الفلسطينيين.

والجمعة، أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"صعوبة" التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل رمضان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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