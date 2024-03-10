سياسة
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السعودية تتحرى هلال رمضان ومركز الفلك يحسم الجدل
دعت المحكمة العليا في السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وأن يبلغ من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير أقرب محكمة، فيما توقع مركز الفلك الدولي عدم رؤية الهلال من أي مكان في العالم العربي والإسلامي مساء اليوم الأحد.
السعودية تتحرى هلال رمضان ومركز الفلك يحسم الجدل
لا تستطيع عدة مدن عربية رؤية الهلال لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب لتحديد أول أيام عيد الفطر / صورة: AP
10 مارس 2024

يترقب العالم الإسلامي غرّة شهر رمضان اليوم الأحد، إذ دعت السلطات المختصة إلى تحري هلال شهر الصيام، فيما توقع مركز الفلك الدولي أن يُرى في مناطق من العالم اليوم وباقي المناطق غداً الاثنين.

وطالبت المحكمة العليا في السعودية السبت، الجميع في أنحاء المملكة بتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد، ما يعني أن رمضان سيبدأ الاثنين إن شوهد الهلال مساء الأحد، وإلا فإن غرّة رمضان ستكون يوم الثلاثاء.

وأشارت، في بيانٍ، إلى قرارها مطلع الشهر الهجري الحالي، أن يوم الأحد 11 فبراير/شباط الماضي، هو غرة شهر شعبان لهذا العام، مضيفة أنها ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية تحري رؤية هلال رمضان المبارك، مساء الأحد 1445/8/29 هـ، وفق تقويم أم القرى، الموافق 10 مارس/آذار الحالي.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

توقعات الفلكيين

في السياق، قال مركز الفلك الدولي إن الاقتران المركزي سيحدث يوم الأحد في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريباً، وبناء على ذلك من المتوقع أن يبدأ عديد من الدول، التي لا تشترط الرؤية الصحيحة للهلال، شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس.

وحسب المركز فإن رؤية الهلال يوم الأحد 10 مارس/آذار، غير ممكنة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، في حين أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من أجزاء من الأمريكيتين، خاصة من الأجزاء الغربية.

وبناء على ذلك وبالنسبة إلى الدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال من مكان ما في العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس/آذار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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