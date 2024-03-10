أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الأحد، إرسال سفينة الدعم التابعة للبحرية الأمريكية الجنرال فرانك إس بيسون محملة بالمواد اللازمة لبناء ميناء مؤقت على سواحل قطاع غزة.

وغادرت السفينة قاعدة لانغلي-يوستيس المشتركة في فرجينيا (شرق) متجهة إلى شرق البحر المتوسط ​​في 9 مارس/آذار، بعد أقل من 36 ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اعتزام بلاده تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق ممر بحري، حسب منشور سنتكوم في منصة إكس.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر السبت أن بناء الميناء المؤقت الذي تخطط الولايات المتحدة لإنشائه قد يستغرق 60 يوماً بالتعاون مع الحلفاء والشركاء في المنطقة، مشيراً إلى تخصيص جنود من 7 ألوية نقل في ولاية فرجينيا لهذا الغرض.

وفي خطاب "حالة الاتحاد" الجمعة أعلن الرئيس جو بايدن أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقت قرب ساحل غزة، مبيناً أن مزيداً من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحراً عبر الميناء دون أن تطأ أقدام الجنود الأمريكيين أرض غزة.

وأضاف: "سيمكن هذا الميناء المؤقت دخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم، ولكن يجب على إسرائيل أيضاً أن تؤدي دورها، وعليها السماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن تضمن عدم تعرض العاملين في المجال الإنساني لإطلاق النار، وأبلغت القادة الإسرائيليين بذلك، إذ لا يمكن أن تكون المساعدات الإنسانية ورقة مساومة أو قضية ثانوية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".