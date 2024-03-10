سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يرصد 35 صاروخاً أُطلقت من لبنان تجاه قاعدة ميرون
أفادت الإذاعة الإسرائيلية، بسقوط 35 صاروخاً أطلقت من لبنان على قاعدة ميرون الجوية شمالي إسرائيل، جرى اعتراض بعضها وسقط بعضها في مناطق مفتوحة، فيما دوّت صافرات الإنذار في مناطق واسعة بالجليل الأعلى.
الاحتلال الإسرائيلي يرصد 35 صاروخاً أُطلقت من لبنان تجاه قاعدة ميرون
دخان يتصاعد فوق المباني في أعقاب غارة إسرائيلية على قرية حدودية بجنوب لبنان / صورة: AFP
10 مارس 2024

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نحو "35 صاروخاً من لبنان على قاعدة ميرون الجوية واعتراض بعضها وسقوط بعضها في مناطق مفتوحة".

وقالت الإذاعة اليوم الأحد، إنه جرى إطلاق رشقتين صاروخيتين من الأراضي اللبنانية تجاه قاعدة ميرون.

وشملت الرشقة الأولى 12 صاروخاً "سقطت في مناطق مفتوحة"، على حد قول الإذاعة.

وبثت إذاعة الجيش مقطع فيديو يظهر سقوط أحد الصواريخ على أحد المرتفعات المتاخمة لأسوار القاعدة الجوية.

بدورها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إنه قبل سقوط الصواريخ بوقت قصير، دوّت صافرات الإنذار في مناطق واسعة بالجليل الأعلى شملت ميرون وبار يوحاي ومركز ماروم جليل الإقليمي وكفار شماي وغيرها.

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني قصف "مستعمرة" ميرون الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا، في إطار "دعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة".

وأوضح أن القصف يأتي أيضاً "رداً على ‏اعتداءات العدو (الإسرائيلي) على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة ‏سلم" (جنوب).

والسبت، قُتل 5 لبنانيين وأصيب أكثر من 9 آخرين بينهم أفراد من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة "خربة سلم"، وفق الوكالة الوطنية الرسمية اللبنانية للإعلام.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت مؤخراً تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيداً عن الحدود مع شمال إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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