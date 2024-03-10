سياسة
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العدالة والتنمية التركي: سنواصل الحديث عن جرائم إسرائيل حتى يحاسَب القتلة
أكد عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن أنقرة لن تكف الحديث عن "جرائم إسرائيل ضد الإنسانية" في جميع المحافل "إلى أن يحاسَب القتلة".
العدالة والتنمية التركي: سنواصل الحديث عن جرائم إسرائيل حتى يحاسَب القتلة
عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. / صورة: AA Archive
10 مارس 2024

قال عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن بلاده ستواصل الحديث عن "جرائم إسرائيل ضد الإنسانية" في جميع المحافل "إلى أن يحاسَب القتلة".

وأوضح جليك عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأحد، أن التصريحات الصادرة عن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحق الرئيس رجب طيب أردوغان وتركيا "في حكم العدم".

وأشار إلى أن "الضمير العالمي يدين التهديد الذي تشكله حكومة نتنياهو للسلام الإقليمي والعالمي".

وأكد أن تركيا تؤيد السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط وتدعم حل الدولتين ودولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكر جليك أن حكومة نتنياهو الحالية "التي تتجاهل أبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي"، اتهمت بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في "عدوانها الوحشي" على الفلسطينيين.​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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