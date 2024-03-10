سياسة
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تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية: لسنا بديلاً عن أي نظام سياسي
أكد تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية ضرورة تعزيز المشاركة الوطنية في صناعة القرار الوطني عبر مؤسسات الشعب الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في البلاد، مشدداً على أن القبائل ليست "بديلاً عن أي نظام سياسي فلسطيني".
تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية: لسنا بديلاً عن أي نظام سياسي
فلسطين / صورة: AFP
10 مارس 2024

أكد تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية الأحد، أن "الوحدة الوطنية هي الطريق الوحيد للحفاظ على كينونة" الشعب الفلسطيني والوطن وصمود أهله وبسالة مقاومته، مشدداً على أن القبائل ليست "بديلاً عن أي نظام سياسي فلسطيني" بل مكون من المكونات الوطنية و"داعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية" بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي بيان للتجمع القبائل، اعتبر أن "الوحدة الوطنية هي الطريق الوحيد للحفاظ على كينونة" الشعب الفلسطيني والوطن وصمود أهله وبسالة مقاومته.

وأكد التجمع ضرورة تعزيز المشاركة الوطنية في صناعة القرار الوطني عبر مؤسسات الشعب الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في البلاد.

وأردف: "القبائل ليست بديلاً عن أي نظام سياسي فلسطيني بل مكون من المكونات الوطنية وداعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد "حُرمة التعاطي مع العدو الصهيوني في إعادة تدوير نظام روابط القرى، أو إنشاء صحوات عشائرية تخدم المحتل الغاصب، وأن كل من يشارك في هذا يعامَل معاملة الاحتلال الصهيوني".

وروابط القُرى تشكيلاتٌ إدارية أَنشأتها إسرائيل في 1978، وحاولت من خلالها خلق قيادة فلسطينية بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية لكي تكون قادرة على المشاركة في مفاوضات الحكم الذاتي وتنفيذ خُطة الإدارة المدنية الإسرائيلية، ولكن لم تنجح إسرائيل في خطتها آنذاك.

وقال التجمع إن "القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية جزء أصيل من المجتمع الفلسطيني وهي داعمة للمقاومة الشاملة".

وشدد على أن "إدارة شؤون الشعب الفلسطيني شأن داخلي وحق فلسطيني خالص لن يسمح التجمع لأحد بأن يتدخل فيه".

ودعا التجمع أبناء القبائل والعشائر العربية وأحرار العالم إلى "الانخراط في الحملة العالمية لإسناد الشعب الفلسطيني ونصرته حتى وقف العدوان الإسرائيلي واسترداد حقوقه".

وتجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية تجمع شعبي غير حكومي، يضم ممثلين عن غالبية القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والشتات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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