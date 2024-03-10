تستعد سفينة تحمل عشرات الأطنان من المواد الغذائية لمغادرة جنوب قبرص اليونانية، الأحد، لتطلق طريقاً بحرياً جديداً يُستعمل للمرة الأولى لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تقدر الأمم المتحدة أن ربع سكانه يواجهون المجاعة.

وستقطر سفينة الإنقاذ (أوبن أرمز) بارجة تحمل 200 طن من المواد الغذائية، بتمويل معظمه من دولة الإمارات. وجاءت الإمدادات من المؤسسة الخيرية (وورلد سنترال كيتشن) أو المطبخ المركزي العالمي، التي تعمل مع منظمة (برواكتيفا أوبن أرمز) الإسبانية غير الحكومية.

وقالت المؤسسة إن لديها 500 طن أخرى من الإمدادات في جنوب قبرص اليونانية، وستُرسل ضمن مهام مستقبلية.

وينص المشروع التجريبي على نقل المساعدات مباشرة إلى غزة التي جرى عزلها عن العالم الخارجي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال رئيس إدارة جنوب قبرص اليونانية نيكوس خريستودوليدس، الذي مارست حكومته ضغوطاً قوية منذ أشهر لإقامة رابط بحري للمساعدات من الجزيرة إلى غزة، في وقت متأخر من مساء السبت، إنه يتوقع أن تبدأ المهمة "خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة".

إذا نجحت هذه المهمة، ستعد فعلياً أول تخفيف للحصار البحري الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007 بعد سيطرة حماس على القطاع الفلسطيني.

ومع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، يسعى اللاعبون الدوليون جاهدين لإيجاد طرق بديلة لتقديم المساعدات.

وأرسل الجيش الأمريكي سفينة لوجستية تحمل معدات، بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستبني رصيفاً مؤقتاً لتسهيل توصيل المساعدات.

ومع الافتقار إلى البنية التحتية للمواني في غزة، قالت (وورلد سنترال كيتشن) إنها تبني رصيف ميناء بمواد من المباني المدمرة والأنقاض.

وقالت جنوب قبرص اليونانية إن ممرها البحري يوفر حلاً سريعاً لتوصيل المساعدات عند الحاجة. ومن المقرر أن تخضع الشحنات لتفتيش أمني في جنوب قبرص اليونانية من قبل فريق يضم إسرائيل، ما يلغي الحاجة إلى الفحص في نقطة التفريغ النهائية لإزالة العوائق المحتملة في تسليم المساعدات.

النرويج تطالب إسرائيل بتوفير الوصول الآمن والدائم إلى غزة

من جهتها، قالت وزيرة التنمية الدولية النرويجية آن بيث تفينريم، إن بلادها تدرس دعم عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية على غزة.

وفي حديث لإذاعة NRK النرويجية، ذكرت الوزيرة أنهم يفكرون بدعم هذه العمليات، وأضافت: "لكن أود تأكيد أن هذا ليس الحل الأنسب".

وشددت على أن "الحل هو أن تفتح إسرائيل الحدود وتوفر الوصول الآمن والدائم إلى غزة".

وفي تصريح للإذاعة نفسها، أكدت المتحدثة باسم القوات المسلحة النرويجية ستاين باركلي جاسلاند تصريح الوزيرة.

ومنذ أكثر من أسبوع تواصل مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين، تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على قطاع غزة، إضافة إلى عمليات نفذتها الولايات المتحدة.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان القطاع ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".