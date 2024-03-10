أصيب فلسطيني، الأحد، برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيرزيت شمالي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما شرع مستوطنون إسرائيليون في إقامة بؤرة استيطانية جديدة بجنوب عين الساكوت بالأغوار الشمالية، في خطوة اعتبرتها وزارة الخارجية الفلسطينية "إمعاناً" في السيطرة على الأرض.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، أن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في الفخذ خلال اقتحام قوات إسرائيلية لبيرزيت.

وأشارت إلى نقل المصاب إلى مستشفى لم تسمّه. فيما أكد شهود عيان أن مواجهات اندلعت مع اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، استخدم فيها الجيش الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية ضد شبان رشقوه بالحجارة.

واعتقلت قوات جيش الاحتلال فلسطينيين اثنين من مدينة رام الله، بعد محاصرة عمارة سكنية وتفجير أبوابها، وثالث من بلدة بيرزيت، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،

وشمالي الضفة، أفادت الوكالة بأن جيش الاحتلال اقتحم بلدة سيلة الظهر، وقرية الفندقومية جنوبي جنين، واستولى على كاميرات مراقبة.

بؤرة استيطانية جديدة

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عدداً من المستعمرين شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية، ذات طابع سياحي، جنوب عين الساكوت بالأغوار الشمالية شمالي الضفة.

وذكرت أن الساكوت من المناطق الطبيعية الجميلة والخلابة في الأغوار الشمالية، وغنية بالحياة الزراعية، حيث تتميز بخصوبة الأرض وانتشار مضخات المياه.

كما أوضحت أن "القرية ذات مناطق سهلية مفتوحة بمحاذاة نهر الأردن، وهي واحدة من أخصب الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، وتحيطها عدة مستوطنات زراعية".

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان "بأشد العبارات" إقامة البؤرة الاستيطانية، واعتبرتها "إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في السيطرة على مزيد الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان، ما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافياً على الأرض".

واعتبرت إقامة هذه البؤرة "تحدياً سافراً لإرادة السلام الدولية" والإجماع الدولي على ضرورة حل الصراع بالطرق السياسية وفقاً لمبدأ حل الدولتين.

وتابعت: "يقف خلف هذا الانتهاك الصارخ، ليس فقط المنظمات والجمعيات الاستيطانية الاستعمارية، وإنما أيضاً وزراء اليمين الإسرائيلي المتطرف".

​​​​​​​والأربعاء الماضي، أعلنت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، عبر منصة إكس، التصديق على "قرابة 3500 وحدة (استيطانية) إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، مضيفة: "لقد وعدنا ونحن نفي".

واستناداً إلى معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، فإن ما يقارب نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة.

ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة أمام تطبيق حل الدولتين القاضي بإقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل.

وبالتزامن مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش عمليات الدهم والاقتحام والاعتقال بالضفة، مخلفاً 425 قتيلاً ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، ونحو 7500 أسير، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

وتشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "الإبادة الجماعية". ​​​​​​​