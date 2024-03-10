سياسة
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أمستردام.. آلاف يحتجون على زيارة الرئيس الإسرائيلي
تجمع آلاف في احتجاجات حاشدة بالعاصمة الهولندية أمستردام ضد زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ليشارك بافتتاح متحف الهولوكوست. ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "اليهودية تعارض الإبادة الجماعية وترفض الفكر الصهيوني".
أمستردام.. آلاف يحتجون على زيارة الرئيس الإسرائيلي
آلاف الهولنديين يحتجون على زيارة الرئيس الإسرائيلي للعاصمة أمستردام / صورة: Reuters / صورة: AP
10 مارس 2024

نظم آلاف احتجاجات حاشدة، الأحد، بالعاصمة الهولندية أمستردام ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي يجري زيارة رسمية للبلاد، للمشاركة في افتتاح متحف الهولوكوست "المحرقة".

وتجمع المحتجون قرب متحف الهولوكوست، وسط تشديدات أمنية كبيرة من شرطة العاصمة.

كما رفعوا لافتات كُتبت عليها عبارة "اليهودية تعارض الإبادة الجماعية وترفض الفكر الصهيوني".

جدير بالذكر أن 7 منظمات إسلامية في هولندا تُعرف باسم "K7"، ناشدت الملك فيليم ألكسندر، عدم قبول زيارة الرئيس الإسرائيلي.

وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك، أن زيارة هرتسوغ إلى هولندا ستكون بمثابة ضربة كبيرة لكل من يهتم بمصير الشعب الفلسطيني وقيم العدالة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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