أعلنت السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت واليمن وفلسطين ولبنان، مساء الأحد، أن الاثنين سيكون غرّة شهر رمضان، بينما حددت الأردن وسلطنة عمان والمغرب الثلاثاء، بداية للشهر الكريم.

جاء ذلك حسب مصادر رسمية، بتلك البلدان، بشأن نتائج استطلاع هلال شهر رمضان.

في السعودية، أفاد الديوان الملكي، في بيان بأن "المحكمة العليا تقرر أن يوم غد الاثنين، الموافق 11 مارس/آذار 2024، غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

كما أعلنت الإمارات وقطر، والكويت، واليمن، رؤية هلال شهر رمضان، وبداية الشهر الاثنين، حسب ما نقلته وكالات الأنباء في تلك البلدان الخليجية وبيان لوزارة الأوقاف اليمنية.

بينما حددت لبنان، وفلسطين الاثنين، أيضاً بداية شهر رمضان، وفق بيانات منفصلة، لمفتي دار الإفتاء المصرية شوقي علام، ومفتى لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، ونظيره الفلسطيني الشيخ محمد حسين.

كما أعلنت ليبيا، والجزائر وتونس، وجيبوتي، أول أيام رمضان الاثنين، بحسب بيانات نقلتها دار الإفتاء الليبية، ووكالة الأنباء الجزائرية، ومفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، والأوقاف الجيبوتية.

فيما أعلنت سلطنة عُمان، والأردن والمغرب، عدم رؤية هلال رمضان، وبداية الشهر الفضيل من الثلاثاء، وفق بيانات منفصلة نقلتها وكالة الأنباء العمانية، ومفتي عام الأردن، أحمد الحسنات، والأوقاف المغربية.

ويأتي شهر رمضان هذا العام، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وسط مساعي عربية ودولية لإقرار وقف إطلاق نار في أقرب وقت.