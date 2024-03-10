سياسة
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مسؤولون أمنيون إسرائيليون يكذّبون الموساد: حماس لم تعرقل صفقة تبادل الأسرى
كشف مسؤولون أمنيون إسرائيليون لصحيفة معاريف العبرية أن حديث جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) بشأن تعنت حركة حماس في مفاوضات بشان اتفاق تبادل الأسرى "غير صحيح وسلسلة من الأكاذيب"، مؤكدين أنه إذا كان أحدٌ يرفض التحدث فهو الجانب الإسرائيلي.
مسؤولون أمنيون إسرائيليون يكذّبون الموساد: حماس لم تعرقل صفقة تبادل الأسرى
مسؤولون أمنيون إسرائيليون يكذّبون الموساد: حماس لم تعرقل صفقة تبادل الأسرى / صورة: وسائل إعلام عبرية
10 مارس 2024

كذّب مسؤولون أمنيون إسرائيليون حديث جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) بشأن تعنُّت حركة حماس في مفاوضات اتفاق تبادل الأسرى، حسب صحيفة "معاريف" العبرية.

ونقلت الصحيفة، الأحد، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين لم تسمّهم، قولهم: "إن بيان الموساد (السبت) يهدف إلى منح إسرائيل ذريعة لوقف الاتصالات الخاصة بصفقة المختطفين، والاستمرار في إطالة الوقت على حساب حياة الناس".

وأوضحت المصادر أن عدداً غير قليل من أعضاء مجلس الحرب يعتقدون أنه "يوجد مجال لاستمرار المفاوضات"، ويؤكدون أن حماس "لم تغلق الباب"، بل على العكس أعطت رداً مفصلاً على مخطط اجتماع باريس.

ونصّ مخطط اجتماع باريس، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، على إنجاز اتفاق لتبادل الأسرى ضمن وقف لإطلاق النار.

وشددت المصادر على أن الصورة التي تظهر من بيان الموساد "ليست صحيحة"، بل ويمكن وصفها بأنها "سلسلة من الأكاذيب".

​​​​​​​وقال مسؤول أمني إسرائيلي كبير لصحيفة معاريف: "إن حماس ردت على كل التفاصيل المطلوبة، وفي بعض القضايا قدمت مواقف (تنازلات) صعبة، وتوجد فجوات كبيرة، لكن يوجد بالتأكيد مجال للمفاوضات والإبداع والمقترحات الإضافية والحيل".

وأكد أن "الوضع الذي يحاول بيان الموساد وصفه، والذي يذهب إلى أنه لا يوجد مَن يمكن التحدث معه غير صحيح. والواقع هو العكس. إذا كان هناك مَن يرفض التحدث الآن فهو الجانب الإسرائيلي".

والسبت، زعم الموساد، في بيان أن "حماس تعزز موقفها بأنها غير معنية بالصفقة وتسعى جاهدة إلى إشعال المنطقة خلال شهر رمضان (يبدأ الاثنين فلكياً) على حساب سكان قطاع غزة".

في المقابل، حمّلت حماس، قبل أيام، إسرائيل مسؤولية عدم إحراز تقدم، في ظل رفضها تقديم ضمانات بإنهاء الحرب أو سحب قواتها من قطاع غزة، وضمان حرية دخول المساعدات وعودة النازحين إلى منازلهم.

والأسبوع الماضي، لم تفضِ محادثات في القاهرة عن أي تقدم نحو إنجاز اتفاق لتبادل الأسرى في إطار وقف لإطلاق النار.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ويوجد ما لا يقل عن 8800 فلسطيني في سجون إسرائيل، التي تقدر وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، لكن حماس أعلنت مقتل 70 منهم في قصف إسرائيلي عشوائي على القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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