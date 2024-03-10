سياسة
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وصلت إلى ميناء العريش المصري.. سفينة مساعدات تركية جديدة مخصصة لأهل غزة
أشارت جمعية الهلال الأحمر التركي إلى وصول سفينتها الجديدة، التي تعد الأكبر بين سفن المساعدات المرسلة إلى غزة، إلى ميناء العريش في مصر، وستتوجه إلى غزة لاحقاً عبر معبر رفح الحدودي.
وصلت إلى ميناء العريش المصري.. سفينة مساعدات تركية جديدة مخصصة لأهل غزة
الهلال الأحمر التركي يستعد لتسيير أكبر سفينة مساعدات إلى أهالي غزة - أرشيفية / صورة: Kizilay
10 مارس 2024

وصلت إلى ميناء العريش المصري، سفينة سابعة تابعة للهلال الأحمر التركي تقل مساعدات إنسانية لأهل قطاع غزة الذين يتعرضون لهجمات إسرائيلية مكثفة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر التركي في بيان إن سفينة الخير السابعة والأكبر بين سفن المساعدات المرسلة إلى غزة وصلت الأحد إلى ميناء العريش في مصر.

وشاركت رئيسة الجمعية فاطمة مريج يلماز، في استقبال السفينة مع عدد من المسؤولين للإشراف على تحميل المساعدات للشاحنات من أجل نقلها إلى غزة.

وبعد رسو السفينة في الميناء المصري، بدأت فرق الهلال الأحمر تحميل المساعدات إلى الشاحنات التي ستتوجه إلى غزة لاحقاً عبر معبر رفح الحدودي.

وتحمل السفينة التركية على متنها 2737 طناً من المساعدات الإنسانية الغذائية والملابس والخيم ومستلزمات التنظيف والأغطية والمعدات الطبية.

وتنسق فرق الهلال الأحمر التركي مع نظيرتيها المصرية والفلسطينية في ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة بطرق سريعة.

وبالإضافة إلى توزيع الطرود الغذائية، تواصل فرق الهلال الأحمر التركي تقديم الوجبات الساخنة إلى 5 آلاف شخص يومياً في مدينة رفح التابعة لغزة.

واعتباراً من اليوم، سيجري توزيع الوجبات لسكان المنطقة في الإفطار والسحور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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