سياسة
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الخلاف يتصاعد.. خيبة أمل واشنطن تتزايد تجاه نتنياهو.. والأخير: "بايدن مخطئ"
تصاعد الخلاف بين البيت الأبيض ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حسب وسائل إعلام عالمية، أشارت إلى تزايد غضب وخيبة أمل واشنطن من نتنياهو، الذي قال بدوره إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "مخطئ".
الخلاف يتصاعد.. خيبة أمل واشنطن تتزايد تجاه نتنياهو.. والأخير: "بايدن مخطئ"
مواقع عالمية تسلط الضوء على تزايد غضب البيت الأبيض من رئيس الوزراء الإسرائيلي / صورة: Reuters
10 مارس 2024

اعتبر موقع أمريكي أن حالة عدم الرضا وخيبة الأمل لدى البيت الأبيض تتزايد حيال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن، قال فيها إن نتنياهو "يضرُّ إسرائيل أكثر مما ينفعها".

وتطرق موقع "إنتليجنس" الأمريكي في مقال تحليلي بعنوان "خطة بايدن للتخلي عن نتنياهو"، إلى "الاستياء المتزايد" لإدارة البيت الأبيض من نتنياهو.

ونقل الموقع تصريحات لسفير إسرائيل السابق لدى الولايات المتحدة، إيتامار رابينوفيتش، قال فيها إن "البيت الأبيض كان غير راضٍ عن نتنياهو لفترة طويلة.. لكنني أعتقد الآن أنهم أكثر غضباً وحدَّة. بايدن لا يهاجمه (نتنياهو) شخصيّاً، لكن هذا الهجوم واضح في الاجتماعات غير الرسمية والمغلقة".

وأشار رابينوفيتش إلى أن بايدن ونتنياهو لم يتفقا على عديد من القضايا، مثل الوضع في غزة بعد الهجمات الإسرائيلية وملف المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية لإحلال السلام.

وأمس السبت، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها".

وأوضح بايدن في مقابلة مع قناة محلية أن "مسؤولية نتنياهو عن الهجمات على قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 ألف مدني، كبيرة".

في المقابل، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "مخطئ" في اعتقاده أن سياسته لا تحظى بتأييد الإسرائيليين.

وقال نتنياهو في تصريحات، الأحد: "لا أعرف بالضبط ما الذي كان يقصده الرئيس، ولكن إذا كان يعني بذلك أنني أتبع سياسات خاصة ضد رغبة غالبية الإسرائيليين، وأن هذا يضر بمصالح إسرائيل، فهو مخطئ في الحالتين".

وزعم أن سياساته "تدعمها الغالبية الساحقة من الإسرائيليين. إنهم يؤيدون الإجراء الذي نتخذه لتدمير ما تبقى من حماس".

وتابع: "الأغلبية تقول إنه بمجرد أن ندمر حماس، فإن آخر شيء يجب أن نفعله هو أن تتولى السلطة الفلسطينية مسؤولية غزة، كما أنهم يؤيدون موقفي القائل إن علينا أن نرفض بشكل قاطع أن تُفرض علينا دولة فلسطينية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بدعوى الإبادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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