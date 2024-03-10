سياسة
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أنقرة تستضيف جولة مباحثات تركية-يونانية الاثنين
تعقد تركيا واليونان جولة مباحثات سياسية في أنقرة، الاثنين، إذ يناقش نائب وزير الخارجية، بوراك أق اتشابار، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.
أنقرة تستضيف جولة مباحثات تركية-يونانية الاثنين
أنقرة تستضيف جولة مباحثات تركية-يونانية الاثنين - أرشيفية / صورة: AA 
10 مارس 2024

تعقد تركيا واليونان جولة مباحثات سياسية في أنقرة، الاثنين، استكمالاً للمشاورات الجارية بين البلدين، في أعقاب سلسلة من هذه المناقشات في الأشهر الأخيرة.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان الأحد، أن نائب وزير الخارجية، بوراك أق اتشابار، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو، سيناقشان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية غداً.

وقالت الوزارة إن هذا الحوار هو جزء من المناقشات السياسية الجارية بين البلدين، في أعقاب سلسلة من هذه المناقشات بين الجارين في بحر إيجة في الأشهر الأخيرة.

وكان آخر لقاء قد عُقد بين الطرفين في العاصمة اليونانية أثينا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس في 7 ديسمبر/كانون الثاني 2023.

وحينها شدد أردوغان وميتسوتاكيس في بيانهما المشترك على أن تركيا تطمح إلى تحويل بحر إيجة إلى بحر سلام وتعاون من خلال الحوار البناء وعلاقات حسن الجوار مع اليونان، وفي إطار القانون الدولي.

وخلال زيارة أردوغان، وقَّع البلدان "إعلان أثينا" بشأن العلاقات الودية وحُسن الجوار، الذي أكد أهمية مواصلة الجهود لتحسين العلاقات لصالح المجتمعَين في جو من الصداقة والثقة المتبادلة.

وعلى هذه الخلفية، اتفق البَلدان على مواصلة المشاورات البناءة والهادفة على أساس الحوار السياسي وجدول الأعمال الإيجابي وتدابير بناء الثقة، والامتناع عن الأفعال والتصريحات التي قد تقوِّض روح الإعلان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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