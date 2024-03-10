سياسة
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الاحتلال يمنع مئات المصلين دخول الأقصى المبارك بأول ليالي شهر رمضان
اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلية على مئات المصلين الفلسطينيين ومنعتهم من دخول المسجد الأقصى، لأداء صلاة التراويح في أول ليالي شهر رمضان المبارك.
الاحتلال يمنع مئات المصلين دخول الأقصى المبارك بأول ليالي شهر رمضان
الاحتلال الإسرائيلي يمنع مئات المصلين دخول المسجد الأقصى بأول ليالي شهر رمضان المبارك / صورة: AP
10 مارس 2024

منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، مساء الأحد، مئات المصلين الفلسطينيين دخول المسجد الأقصى، واعتدت على عدد منهم بالضرب في أول ليالي شهر رمضان المبارك.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم: "إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية منعت دخول مئات المصلين، الذين حاولوا العبور من عدة أبواب إلى المسجد الأقصى، ولم تسمح سوى لمَن هم فوق سنّ الـ40 والنساء".

وأفاد الشهود بأن الشرطة اعتدت على المصلين الذين منعتهم الدخول عند باب المجلس، أحد أبواب الأقصى.

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خصَّ نفسه بمسؤولية اتخاذ قرار اقتحام الأقصى من عدمه خلال شهر رمضان.

ودعا جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش، خلال الأسابيع القليلة الماضية، نتنياهو إلى أن يتخذ بنفسه، وعلى غير المعتاد، القرار بشأن ما إذا كان سيجري اقتحام ساحات المسجد الأقصى، لأنه حدث قد يؤدي إلى عواقب كثيرة محتملة، حسب الهيئة.

ورأت أن هذه الخطوة تعبر عن عدم ثقة "الشاباك" والجيش بالشرطة والمشرف عليها، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقبل أيام، رفض نتنياهو توصية من بن غفير بعدم السماح لسكان الضفة الغربية المحتلة بدخول المسجد الأقصى على الإطلاق خلال رمضان، مع السماح للفلسطينيين في أراضي الـ48 بالدخول من سن 70 فما فوق.

ويقول الفلسطينيون: "إن إسرائيل تعمل على تهويد القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، ويتمسكون بالمدينة عاصمةً لدولتهم، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة في 1967 ولا بضمها إليها في 1981".

ويحلّ شهر رمضان هذا العام في ظلّ عدوان مدمّر يشنّه الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما خلَّف عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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